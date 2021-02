Bývalá misska Miroslava Fabušová (38) na tieto dni tak rýchlo nezabudne. V nedeľu poobede ju opitú zastavila policajná hliadka a Kollárova kamarátka tak skončila na polícii. V utorok si na súde v Bratislave vypočula svoj trest. O niekoľko hodín na to sa verejne ospravedlnila a podala aj dosť smiešne vysvetlenie.

Bývalá misska a kamarátka Borisa Kollára Miroslava Fabušová si v utorok vypočula trest za jazdu pod vplyvom alkoholu. Ako uviedol bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, Miroslavu F. zastavila v nedeľu poobede okolo 16. hodine hliadka PZ v Rovinke. Viedla auto nemeckej značky a policajti ju podrobili dychovej skúške. Namerali jej 1,33 promile. V utorok ju čakal súd.

Rozhodnutie súdu bolo známe po niekoľkých minutách. „OS Bratislava III dňa 23. 02. 2021 rozhodol tak, že odsúdil obvinenú Miroslavu Fabušovú k trestu odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov. Zároveň uložil trest zákazu činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlo na dobu 18 mesiacov. Rozhodnutie je právoplatné," napísal Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu v Bratislave.

V utorok večer, po súde, na celú situáciu reagovala aj samotná Fabušová a snažila sa vysvetliť, prečo nafúkala. "Všetko sa na dobré obráti a bude dobre. Veľmi ma mrzí situácia, ktorá vznikla a ľutujem, ak som niekoho pohoršila, ale vďaka Bohu a nejakej vyššej sile som nikomu neublížila, asi stáli pri mne anjeli strážni, ktorí sú už od októbra asi unavení. Veľmi ma mrzí, že situácia vznikla z alkoholu, ktorý bol zostatkový - dali sme si s kamoškou v sobotu vínko. Bol to koniec negatívnych situácii - od nedele sme plánovali detox a zdravý životný štýl. Stalo sa, mrzí ma to a bola to, dúfam, skutočne posledná bodka za chybami, ktoré som spravila alebo sa udiali negatívne veci v mojom živote, aj tie, ktoré som nespôsobila ja sama. Posledný výkričník snáď. Svoju energiu som sa rozhodla venovať chorým a budem na sebe pracovať, aby som mohla pomáhať druhým. Tak mi prepáčte, alebo aspoň skúste pochopiť, lebo každý z nás sa môže ocitnúť v podobnej situácii a určite hrdá na seba nie som. Všetkým posielam pozitívnu energiu. Buďte silní, nedajte sa zlomiť životom," napísala Miroslava na sociálnej sieti.

