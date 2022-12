"Toto nie je rok na získanie všetkého, čo chceš. Toto je rok, kedy si treba vážiť všetko čo máš," napísala Fabušová na svojom Instagrame na druhý sviatok vianočný k fotke, ktorá všetkým vyrazila dych. Exmisska bola totiž na nej úplne nahá, pričom na hlave má mikulášsku čiapku a červená nadkolienky. Fabušová rozkročila nohy a s vypučeným zadkom pózovala pri vianočnom stromčeku.

Miroslava Fabušová má na konte veľa sexi záberov. Zdroj: instagram Miroslava Fabušová

"Pekne si to napísala, len tá fotka s tou holou ri**u tam akosi nepasuje. Alebo žeby to bolo zrovna to, čo si tak vážiš, čiže holú r**?" opýatala sa jej jedna fnaúšička. "Vystihla som to, čo nám tento rok dal ," vysvetlila svojsky Fabušová, ktorá tak iba dokázala, že ani vážna nehoda, po ktorej skončila na JIS-ke a vážne si zranila krk, u nej vôbec nezmenila životné priority.

"Neviem, či si čakala práve takéto odozvy na fotku, ale ľudia majú pravdu, je to lacné a dehonestujúce pre ženy, ktoré si ešte ako tak vážia Vianoce, aj keď sú tento rok úplne na h***o." "Neviem, či si už neviete vážiť seba samu ako ženu. Alebo ste tak vnútorne nešťastná, že nemáte to, čo je skutočne dôležité ako deti a opora v mužovi! A preto prezentujete seba v takýchto fotkách. Toto je veľmi lacné a nevkusné," reagovali jej vtedy pod fotkou pobúrení ľudia.

