Bývalá superstaristka Veronika Danišová (25) sa už počas svojho účinkovania v šou v roku 2015 trápila so svojou váhou. Počas nej však radikálne schudla, no prešlo 5 rokov a opäť je z nej krv a mlieko.

Brunetka to s váhou mala vždy ako na hojdačke. No počas súťaže schudla neuveriteľných 40 kíl, ktoré však časom nabrala späť. Aktuálne to vyzerá tak, že sa postavou už konečne nezaoberá a život si užíva aj s kilami navyše.

Veronika Danišová Zdroj: facebook V. D.

Jej posledný príspevok na sociálnej sieti je toho len dôkazom. Speváčka pózuje v ultrakratučkej sukni a na svoju postavu je patrične hrdá.