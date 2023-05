Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že Jágerská sa po rokoch objavila v Let's Dance ešte pred rokom, keď sa táto šou vrátila po dlhých 7 rokoch. Na obrazovkách ju diváci však nevideli. Pomáhala bývalému zverencovi Petrovi Modrovskému v zákulisí šou, ktorý je jej bezprostrednou súčasťou. Ich cesty sa tak opäť pracovne skrížili, tentoraz však v opačnom garde. Kedysi totiž stáli manželia Igor († 57) a Elena Jágerskí za úspechmi Modrovského, dnes pani Elena vyučuje tanec v škole jej bývalého zverenca.

Elena Jágerská na staršej fotke. Zdroj: Archív

My sme ju stretli na veľkolepom finále, ktoré si prišla vychutnať s kamarátkami. Ako si spomína na svoje porotcovanie v šou? „Bolo to úplne perfektné obdobie pre mňa ako tanečnicu. Tanec je moja celoživotná cesta, je to niečo veľmi krásne. Od prvej série sledujem túto šou, teším sa, že sa vyvíja veľmi pozitívnym smerom,” prezradila nám Jágerská, ktorá sa stále podieľa na spomínanej šou. „Spolupracujem s Petrom Modrovským, keď treba, vždy mu poradím, prípadne aj metodicky s choreografiami, tréningami,” pokračovala pani Elena s tým, že jasného favorita na víťaza nemala, keďže všetci traja boli v jej očiach rovnako šikovní.