Moderátor a expriateľ Diany Mórovej (52) Juraj Mokrý (45) sa síce z obrazoviek dávno vytratil, no pred pár rokmi účinkoval v Divadle Aréna v jednom predstavení. Kedysi moderoval markizácke Počasie, robil vtipné rozhovory a dokonca súťažil aj v Let's Dance. Už nejaký ten piatok by mal mať po svojom boku istú blondínku. Cez víkend oslávi 45. narodeniny.

Mokrému robí radosť syn Quido (15), ktorého má s expartnerkou Dianou Mórovou. A hoci to kedysi vyzeralo na veľkú lásku, napriek tomu, že Juraj bol od herečky mladší o sedem rokov, dvojica sa v lete 2009 rozišla. Mórová odvtedy oficiálneho partnera nemala a už si podľa jej slov zvykla na samotu, do vankúša neplače a podľa jej slov, ako sa už viackrát vyjadrila v médiách, už ani veľmi neverí, že stretne životného partnera. Naopak, jej ex Mokrý by mal randiť s istou blondínkou. Ich rozchod však nebol prechádzka ružovou záhradou. Od momentu, keď dvojica išla od seba, vládla medzi expartnermi nevraživosť a nenávisť. Oboch spájal už iba ich syn Quido, z ktorého je dnes už veľký tíndežer.

S Dianou Mórovou mu to napokon nevyšlo. Zdroj: Archív

Kameňom úrazu boli vtedy spoločne investované peniaze do nehnuteľnosti, ktorú si dvojica kúpila v bratislavskom Starom Meste. Po rozchode Diany a Juraja sa medzi expartnermi rozpútala hotová vojna. Po slovných útokoch prišla na rad bitka o výchovu ich syna Quida a naťahovanie sa o spoločný luxusný byt. „Diana odomňa jednou z viacerých nezmyselných žalôb na Okresnom súde Bratislava I požaduje okrem iného úhradu polovice hypotéky, hoci mi štyri roky neplatí vôbec nič za to, že výlučne sama užíva aj moju polovicu bytu,“ uviedol Mokrý pre Plus JEDEN DEŇ ešte v roku 2013. Podľa Mokrého slov to v praxi vyzeralo tak, že herečka si užívala luxus v celom byte a Juraj bez kľúčov platí polovicu hypotéky. To, že komik so zmyslom pre humor skutočne stopne svoje splátky, napokon nebol vtip. Dlhodobé nesplácanie tak vyústilo až do dražby nehnuteľnosti. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ sa však situácia na oboch frontoch následne prekvapivo upokojila a Didi sa rozhodla zakopať vojnovú sekeru a Mokrého podiel mu do posledného centu vyplatila.





