To, že bývalá misska Martina Grešová, ktorá kedysi randila s futbalistom Robom Vittekom či talianskym šéfkuchárom Andreom Enom, je znovu zadaná, sa prevalilo v júli minulého roka. Krátko na to brunetka prekvapila, že s novým českým partnerom Kryštofom čakajú prvé spoločné dieťatko. Martina sa medzičasom presťahovala do Prahy za svojím partnerom, kde si vybudovali spoločné hniezdočko lásky. A práve do neho si o pár dní hrdá mamina privedie malú princezničku Aničku, ktorá sa jej narodila v nedeľu večer.

Martina a Kryštof sa stali rodičmi malej princeznej. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cjx2pKkq_mx/