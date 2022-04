Oslávili ste životné jubileum. Mnohí si vás pamätajú zo začiatkov v Teleráne. Ako vnímate, že máte 60?

- Je to strašné (smiech). Hovorí sa, že každý vek je nádherný a „čože je to šesťdesiatka“. Nie je to 30 rokov ani 40! Som v druhej fáze stredného veku, ráno sa zobudím, tam ma bolí, to ma bolí, preto sa venujem viac cvičeniu. Zdravo žijem a zdravo jem, nejem múku, cukor ani bravčové mäso, údeniny veľmi striedmo. Každé ráno pri umývaní zubov urobím 70 drepov a večer takisto. Mám zubnú kefku, ktorá má dvojminútový program, takže nestojím, ale využívam čas pre seba. Snažím sa robiť všetko pre to, aby som zomrela zdravá.

Myslíte si, že sa to dá v tomto uponáhľanom čase?

- Niekto povie, že telo má ísť do hrobu zhumpľované, ja si to nemyslím. To je hlúpa veta. Snažím sa, aby 50 percent z toho, čo mám na tanieri, bola zelenina. Vyhýbam sa prílohám, ak jem mäso, tak so zeleninou, ak jem ryžu, jem ju so zeleninou. Nemám kombinácie. Snažím sa jesť sacharidovo nízko, surovú, blanšírovanú alebo grilovanú zeleninu. Polotovary a biely cukor u mňa nenájdete. Najzdravšie veci sú také, ktoré neobsahujú koreniny.

Andy pije zelený jačmeň už roky. Zdroj: A.Timková

Nemali ste „depku”, že „preboha, už mám 60“?

- Nie. Nič s tým neurobím. Ešte stále sú muži, ktorí sa za mnou obzrú, tak si hovorím, vďakabohu za to. Teraz sú také šialené časy, covid, vojna, snažím sa každý deň si užívať. Samozrejme, že mi napadne, že „bože, 60-ka“, „môj prvorodený syn bude mať o dva roky 40“. Snažím sa to vnímať s pokorou a pokojom. Snažím sa byť vďačná za to, že vyzerám, ako vyzerám, že mám dobré výsledky u lekára. Aj mňa však občas niečo bolí, aj hlava, aj ma trápia veci, no snažím sa to prežiť, veď nemám vážny zdravotný problém, našťastie ani v rodine ho nikto nemá. Samozrejme, že by som radšej mala 40, ale to už som mala. Občas ma chytí splín po migréne, vtedy hneď vyzerám na 70 (smiech), ale starám sa o seba.

Mnohé ženy, čím sú staršie, tým viac podstupujú za vidinou ,,večnej mladosti” rôzne estetické zákroky. Aký máte k tomu vzťah vy?

- Mnohé ženy to robia zbytočne. Mladé dievčatá, ktoré sú nádherné také, aké sú, si dávajú napichať pery, tomu nerozumiem. Ale keď je žena na niečo fokusovaná a túži po tom, nech si to dá urobiť. Či na tvári, či prsia, veď aj ja som mala silikóny, ale dala som si ich potom vybrať zo zdravotných dôvodov. Bola som vďačná za to obdobie, no po 9 rokoch to začalo robiť galibu, tak som povedala doktorovi, že vybrať, on že vymeniť, ja že nie, vybrať. Bolo to pekné obdobie, no už by som to neurobila. Ešte keď som bola v Markíze, robili mi horné viečka, mala som akoby „unavené oči“, moja mama má po 80-ke, stále krásne viečka, nemá ich spadnuté. Občas si dám kyselinu hylaurónovú. Zákroky neodsudzujem, no treba dať pozor, aby neboli na smiech. Mám pocit, že mnohé ženy sa po zásahoch na tvári v zmysle liftingu začínajú podobať jedna na druhú… a to je pre mňa divné. Keď však duša piští po úprave tváre, treba si ju dať urobiť.

O vás je známe, že pravidelne cvičíte. Čo všetko robíte pre svoju postavu?

- Snažím sa, bez toho už nejde. Robím pilates cviky. Používam vlastné telo, nechodím do fitka dvíhať 50 kíl, to je zbytočné. Päť dní v týždni sa snažím, že ráno vstanem a od 6 - 8 hod. sa venujem iba sebe. Pijem jačmeň, pustím si výbornú muziku, zapálim sviečku, pocvičím si, poležím, zacvičím pilates.

Ten jačmeň už dlhé roky pijete, však?

- Áno, už 16 rokov to propagujem a pijem každý deň. Aj na dovolenke. Minule som na parkovisku v Rakúsku jednému slovákovi predala chlorelu, lebo sa ma na ňu opýtal a náhodou som mala v kufri (smiech).

Na čo všetko to pomáha?

- Je to základ zdravia, v tom zmysle, že jačmeň je v podstate tráva. Je to sušená šťava z lístkov mladého jačmeňa, vhodné aj pre alergikov aj pre celiatikov, má PH materského mlieka-7,4, dodáva telu energiu a mení prekyslené prostredie v tele na zásadu. Je to nápoj, ktorý naše telo jemne, no kvalitne detoxikuje. Chlorofil je skvelým „výťahom“ pre kyslík, takže po zelených potravinách sa nám lepšie dýcha. Navyše jačmeň stabilizuje hladinu cukru v krvi a tým sa stáva „živou vodou" pre diabetikov.



