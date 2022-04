Okrúhle jubileum ju nerozhodilo. „Je to strašné (smiech). Hovorí sa, že každý vek je nádherný, a že čože je to 60-ka. Nie je to 30 rokov ani 40! Som v tej druhej fáze stredného veku, ráno sa zobudím, tam ma bolí, to ma bolí, preto sa venujem viac cvičeniu. Zdravo žijem a zdravo jem, nejem múku, cukor, ani bravčové mäso, údeniny veľmi striedmo,” prezradila nám Andy. A ako sa chystá oslavovať?

Andy pije každý deň zelený jačmeň už dlhé roky. Zdroj: A.Timková

„Budem robiť oslavu, len musí prísť syn zo Švajčiarska,” hovorí Timková, ktorá si sama povedala, čo by si priala k narodeninám. „Nie som na zlato, šperky, diamanty, neberie ma to! Chcem ísť na Srí Lanku na kvalitný ajurvédsky pobyt. Povedala som všetkým, ktorých som pozvala na oslavu, aby mi nič nekupovali a môžu mi prispieť na zájazd,” prezradila nám Andy. Po odchode z Markízy ​​​​​​sa dlhé roky venuje alternatívnej medicíne.

