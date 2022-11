Zuzana Marošová sa pred piatimi rokmi v júni 2017 vrátila na Slovensko aj so svojimi dvoma synmi Olegom a Marcom Radom, no bez manžela. Blondínka, ktorá si ešte donedávna užívala luxus a anonymitu v zahraničí, prišla domov do Prievidze. V Belize, kam spolu s mafiánom Karolom Mellom utiekla v júli 2011, vymetala jeden luxusný večierok za druhým a okrem toho i skrášľovacie salóny, o čom svedčali jej fotografie, na ktorých sa poriadne zmenila. Niekdajšia úspešná herečka v minulosti pred odchodom do Belize zanechala na Slovensku všetko. Opustila rodinu aj kariéru, no ani to nestačilo na to, aby spolu zostali celý život. Problémy v manželstve ju dohnali opäť na Slovensko. Nasledoval rozvod a Zuzana začala žiť odznova.

Exmanželka Mella chodí päť rokov už s iným mužom. Zdroj: Michal Smrčok, archív

Krátko na to totiž stretla novú lásku, podnikateľa z Prievidze, Richarda, s ktorým je šťastná dodnes. "My sme spolu už päť rokov. Stretli sme sa krátko na to, ako som sa vrátila z Belize. Som šťastná, všetko je v poriadku. Myslím, že to je aj na mne vidieť," prezradila nám nedávno Marošová, ktorá teraz svojimi najnovšími fotkami spôsobila poriadny rozruch. Na zábere pózuje spolu s kamarátkou, s ktorou spoločne vytvorili z dlaní srdiečko. Na tom by rozhodne nič nebolo, keby to srdiečko nevytvorili na Marošovej brušku. V okamihu, ako fotky zverejnila, jej začali známi gratulovať.

Zuzana pracuje aj ako kondičný tréner a robí aj skupinové cvičenia. Zdroj: Facebook Zuzana Marošová

,,Ja vám všetkým naozaj ďakujem, ale to sa len dve trafené stretli a je z toho len prúser (smiech). Určite však nie tehotenstvo. Áno, občas vyzerám ako tehotná, ale v tejto chvíli zaručene nie som," vysvetlila všetkým Marošová, ktorá nevinnou fotkou spôsobila poriadny rozruch.