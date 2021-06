Martin Poliačik bol v roku 2009 jedným zo zakladateľov strany Sloboda a Solidarita. Medzi kolegami však začali narastať názorové rozdiely, ktoré v roku 2017 vyústili do odchodu politika zo strany. Po mesiaci oznámil vstup do strany Progresívne Slovensko.

Mnohí si mysleli, že koalícia PS a Spolu sa určite dostane do parlamentu, no voľby 2020 boli pre nich veľkým sklamaním. Koalícia totiž nepreliezla ani potrebnú hranicu na to, aby sa stala súčasťou Národnej rady SR. Poliačik sa následne rozhodol vzdať funkcie podpredsedu strany a napokon aj členstva.

Martin Poliačik sa s parlamentom rozlúčil pomerne neslávne. Zdroj: FACEBOOK

Po odchode z politiky sa však rozhodne nenudí. Riadi rovno tri firmy. Má akadémiu kritického myslenia, marketing na kľúč a profituje aj z predaja záťažových prikrývok. Bývalého politika sme dokonca prichytili rovno na ulici, ako jednu takúto prikrývku doniesol stand-up komikovi Ludwigovi Baginovi. „Áno, predávam záťažové prikrývky. Jedna má 10 kíl a mala by mať zhruba 10 % hmotnosti človeka, ktorý pod ňou spí. Účel je ten, že vďaka tlaku sa spínajú hlboké nervové zakončenia v koži, ktoré normálne reagujú na to, keď vás niekto objíme. Pomáhajú odbúrať stresové hormóny, pomôžu oveľa rýchlejšie nabehnúť melatonínu pred spánkom, takisto sérotonín, čo je hormón šťastia, sa rýchlejšie vyplavuje a vďaka tomu má veľa možných použití. Pomáha to ľuďom, ktorí sa potrebujú zbaviť panických atakov, ktorí trpia úzkosťou, ale aj úplne bežným ľuďom, ktorí zistili, že už nespávajú toľko, koľko zvykli kedysi," vysypal na nás Poliačik, keď sme ho oslovili, a priznal, že za túto prácu sa vôbec nehanbí.

