Súťažiaci Tvojej tváre, ktorá onedlho štartuje na Markíze, už makajú na jej príprave. Jednou z nich je aj Eva Evelyn Kramerová (30). A je viac ako isté, že bude určite veľkým ťahačom šou. No do smiechu jej trikrát nie je.

Fanúšikovia vtipnej Evelyn sa už na ňu v Tvári nevedia dočkať. Blondínka je zárukou zábavy – o tom niet pochýb. No šou sa ešte ani nezačala a moderátorka mala hlavu v smútku. „Keď som zistila, aký mám vyraz tváre pri ,speve´, bolo jasné, prečo som doteraz nespievala. Idem do toho naplno, tento projekt je 3 000 km za mojou komfortnou zónou, ale zase čo by to bol za život bez výzie?" hovorí blondínka. Síce sa už stihla stretnúť s hejtami, dúfa, že v šou dokáže, že aj ženy jej tvarov sa môžu presadiť. Evelyn totiž čaká mnoho obnažených vystúpení. A tak predvedie krivky bez teplákov.

Evelyn ako Cyndi Lauper. Bujné poprsie a osí pás. Zdroj: tv markíza

„Stále je niekto, kto si myslí, že v telke majú byť len modelky. No ja si myslím, že nie. Netreba sa obmedzovať vo svojich snoch len preto, že nevyzeráme tak, ,ako by sa malo´,” hovorí bacuľka.

„Nebudem klamať, že je 100-krát ťažšie presadiť sa, keď nespĺňate normu, ale treba vždy veriť v seba, aj keď preskakujete polienka a zdá sa to nemožné. A týmto som chcela povedať, že ďakujem za podporu a že som šťastná, že tu mám ľudí, ktorí vidia za hranice výzoru. Snáď dokážem, že aj mašiny majú v Tvári svoje miesto,” dodala Eva.

