Evelyn tak vystriedal Marek Fašiang. Blondínka sa dočkala a dostala lukratívny kšeft, vďaka ktorému si užívala v Dubaji.

Evelyn sa síce po ,,vyhadzove” z Farmy tvárila hrdinsky a tešila sa z toho, že je opäť slobodná, no po niekoľkých mesiacoch priznala, že následne neprežívala príliš šťastné obdobie. „Bojovala som mesiace s depresiami a každý, kto to zažil, vie, že sa to zdá vždy ako prehraný boj… Ale nie je, ide to pomaličky, veľakrát spravíte jeden krok dopredu a tri kroky vzad, ale predsa sa hýbete a aj to je dobré. Je to strašidelné v tom, že necítite žiadnu radosť, cítite len beznádej a pre nás emotívnych je necítiť žiadnu emóciu ako hotové peklo,“ zverila sa v novembri na sociálnej sieti.



Bývalá moderátorka Farmy Evelyn. Zdroj: TV MARKÍZA

,,Blízki sa mi nebáli povedať tisíckrát dokola, že to prejde a že raz bude dobre, aj keď som tomu neverila. Po mesiacoch prichádzajú dni, keď naozaj dobre je…“ dodala a mala úplnú pravdu. Len nedávno dostala novú lukratívnu ponuku.

Druhým moderátorom ankety SOWA bude Matej Sajfa Cifra. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY



Anketa SOWA oceňuje najvplyvnejšie osobnosti sociálnych sietí. Štvrtý ročník sa bude niesť v znamení zmien a galavečer bude vysielaný na JOJ-ke. Moderátormi ankety mali byť pôvodne manželský pár Matej „Sajfa“ Cifra a Veronika Cifrová Ostrihoňová. Avšak po poslednej dovolenke v Thajsku sa im zmenili plány. Veronika sa rozhodla zostať s deťmi a bude sa im naplno venovať a jej miesto zaujala komička Evelyn. Ešte pred samotným galavečerom, ktorý sa bude konať v júni v priamom prenose na JOJ-ke, si moderátori a niektorí influenceri spravili malý výlet do Dubaja. Nie však lietadlom, ale luxusnou výletnou loďou. No a blondínka na palube hrdo tasila svoje najväčšie zbrane. A aj keď si pred niekoľkými rokmi prsia dala zmenšiť, stále sa má čím pochváliť.

