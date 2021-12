Eva Evelyn Kramerová (31) ešte v roku 2019 výrazne schudla. Z novej postavy sa tešila a vymenila šatník. Prišiel však obávaný jojo efekt a pribrala. Na konci mája sa vrátila z ajurvédskeho pobytu, no potom znova nabrala kilá. Nedávno si zapózovala ako modelka v ultra mini šatách. Ešte na finále Farmy však mala oveľa plnšie krivky... Kam sa podeli?

S váhou Evelyn to je ako na hojdačke a moderátorka si to plne uvedomuje. Jej plnšie krivky k nej ale jednoducho patria. Blondínka už v minulosti zverejnila rôzne zábery v plavkách, kde predviedla svoju postavu i bujné prsia. Nedávno sa vžila do role modelky počas profesionálneho fotenia. A s výsledkom sa pochválila na svojom profile na Instagrame. Eva má na záberoch čierne minišaty s hlbokým výstrihom.

Evelyn tak predviedla dlhé štíhle nohy, ktoré však v reáli takto nepôsobia. Ešte na sobotňajšom živom prenose Farmy mala plnšie krivky, no tie sa akoby nateraz vytratili. "Evelyn, jednu nohu si si zúžila viac ako tú druhú v úprave. Inak pekné šaty," komentovala jej záber istá fanúšička Nelly. Mnohým však jej "premenou" doslova vyrazila dych. "Nohy až po zem." "Vyzeráš neskutočne!" Wau, Evelyn, krásne šaty, v televízii ťa obliekajú zle," reagovali ďalší ľudia.

Evelyn sa nedávno navliekla do elastického overalu

