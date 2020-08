Komička Eva Evelyn Kramerová (30) sa už tretíkrát po sebe predstaví ako moderátorka Farmy. Nám priznala, či by mala odvahu sama sa prihlásiť do tejto šou, ako sa jej žije so zmenšenými prsiami a prečo je také ťažké nájsť si v dnes partnera.

Čoskoro sa začína pre vás už tretia Farma. Keď prišla ponuka, neváhali ste?

Presne tak, neváhala som ani chvíľu. Projekt Farma som si veľmi obľúbila, rada ho robím, takže pre mňa to bola úplne jednoznačná voľba a veľmi sa z nej teším.

Pred štartom minuloročnej Farmy ste nám priznali, že vám pomáhala s vyjadrovaním koučka. Ako ste na tom teraz?

Chodila som k nej počas letných prázdnin, pretože si myslím, že je dôležité sa rozvíjať a zdokonaľovať stále. Či už to človek potrebuje kvôli robote alebo pre svoju vlastnú potrebu. Takže momentálne ju rada navštevujem z čisto vlastnej potreby zdokonaľovania sa.

Keď vidíte, ako to na statku funguje, mali by ste ,,gule“ prihlásiť sa do tejto šou?

Musím sa priznať, že nie . Uvedomujem si, aké to je náročné, mám možnosť to vidieť na vlastné oči a myslím si, že ja by som to asi nedala.

Evelyn s kamarátom Ferom Joke-om. Zdroj: Instagram

Je niekto zo súťažiacich, s ktorým ste v kontakte doteraz?

Áno, občas si napíšeme na sociálnych sieťach, že ako sa máme. Takto virtuálne som v kontakte s viacerými bývalými farmármi, osobne sa nám zatiaľ nepodarilo stretnúť, keďže mnohí z nich bývajú mimo Bratislavy.

Za posledné obdobie ste výrazne schudli. Stále nie je problém udržovať si postavu? Nebojíte sa obávaného jojo efektu?

Ja som presne ten typ, ktorý si vždy bude musieť dávať pozor na postavu. Snažím sa však stravovať s rozumom a racionálne, pretože viem, že mi to robí dobre, ale určite sa mi stane, že občas svoje stravovacie návyky trochu poruším. Ale neprežívam nejaký strach z jojo efektu.

Na sociálnej sieti pridávate mnoho fotiek v sexi plavkách a pózach. Čisto teoreticky, trúfli by ste si aj na fotenia do pánskeho magazínu?

Podľa toho, do akého pánskeho magazínu, lebo aj medzi nimi je rozdiel. Myslím si, že stále to udržujem v nejakej hranici, ktorá je pre mňa únosná a za tú hranicu by som už nešla.

Nedávno ste priznali aj to, že ste si dali zmenšiť prsia. Je život s menšími proporciami ľahší?

Toto svoje rozhodnutie považujem za jedno z najlepších v živote. Ak nad tým náhodou niekto uvažuje, tak by som mu odkázala, aby rozhodne neváhal. Toto bol môj jediný estetický zákrok, a aj som ľutovala, že som si ho nedala urobiť už skôr. Naozaj cítim ten rozdiel pred a po tom, lebo teraz sa cítim omnoho pohodlnejšie.

