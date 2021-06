Nie je žiadnym tajomstvom, že komička a moderátorka Eva Evelyn Kramerová (31) podstúpila nedávno odtučňovaciu kúru na známej klinike v Maďarsku. No a pred pár dňami sa pochválila výsledkom, keď zverejnila záber v plavkách. A fotkami z dovolenky pokračuje aj ďalej... WAU!

Pred pár dňami sa Evelyn pochválila záberom v modrých plavkách a ukázala tak tým, ako ju dali do parády na detox kúre. Moderátorka je aktuálne na dovolenke v Chorvátsku a pózovanie v plavkách jej ide jedna radosť. "Celú dovolenku pod nami býva Peter Nagy! (Boj so sociálnou fóbiou sa skutočne oplatil) Každý raz, čo som išla okolo jeho apartmánu, som nazerala, či sa mi náhodou nepošťastí. Lebo vidieť Petra Naďa, chytiť si gombičku a zaželať si, bol sen, odkedy som sa dozvedela, že pod nami býva. (Milujem krátkodobé a splniteľné sny)," zverila sa na Instagrame Eveleyn k fotke v červených plavkách. Tri zlaté krúžky na hrudi jej len tak-tak udržali jej bujné prsia. No potom jej skrsol v hlave originálny nápad.

Fotka Nagya, ktorú mala na mysli Evelyn. Zdroj: archív

"Nestretla som ho, ale musela som dať tribute na jeho legendárnu plavkovú fotku! Chcela som napísať, že pondelky sú skvelé, ale je utorok! Tak teda aj utorky sa dajú. Bozkavávam vás papuľky," dodala moderátorka.