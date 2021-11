V druhom pokračovaní Fontány zahviezdil aj Habera. S Evou sa vtedy pred kamerami vášnivo bozkávali, obchytávali a mysleli na sex. A iskra mala vtedy prebehnúť aj v súkromnom živote. Herečka však už vtedy randila s režisérom Dušanom Rapošom, do ktorého sa zamilovala ešte počas točenia prvej Fontány. ,,Reči o ich romániku sa začali vtedy, keď ona ani líder Teamu nemuseli byť na pľaci a išli si vraj užívať do spevákovej hotelovej izby. A mal to byť práve Rapoš, ktorý ich načapal v bare, ako sa bozkávajú,“ prezradil vtedy zdroj zo štábu českému Blesku.

Špekulácie o ich tajnom pomere sa začali už údajne tým, že obaja sa pred kamerou bozkávali dlhšie, ako bolo potrebné. Zdroj zo štábu však Blesku povedal, že v tom čase ženatý Habera Evu nechal a tá opäť skončila v náručí režiséra, ktorého si potom zobrala za muža. Spevák sa rozviedol a neskôr si našiel modelku Danielu Peštovú.

S Danielou Peštovou tvoria krásny pár už vyše 20 rokov. Zdroj: Instagram @pavolhabera

A keď sa dnes povie Fontána pre Zuzanu, mnohým sa vynorí práve táto Vejmělkovej love story s Haberom. Čo na to hovorí herečka s odstupom mnohých rokov? „Keď som bola sama, až tak mi to neprekážalo, keď sa písali nezmysly. Lebo som vedela, ako to je. Keď som už mala dcéry, tak to bolo niečo iné. Deti išli do školy, tam im o tom spolužiaci hovorili. Články o nás vyšli v čase, keď sme robili koncerty Fontány pre Zuzanu, ja som to moderovala, jazdili sme po mestách a práve vtedy vyšiel článok „Ustojí Vejmělková chuť na sex s Haberom?“ Vyšlo to z toho, keď sme počas nakrúcania Fontány boli spolu v izbe. Je to, samozrejme, nezmysel,“ povedala nám Vejmělková, ktorú sme stretli na jeseň 2020 na premiére nového filmu Ženská pomsta, v ktorom účinkuje.

„Bolo to ťažké, keď moje deti išli do školy a spolužiaci na ne kričali, tvoja mama spala s Haberom. To ma vtedy veľmi naštvalo. Podnikli sme kroky, aby sme sa súdili, no bolo to nakoniec zbytočné. Sú to nezmysly, ktorých niekedy vychádza veľa a je to potom ťažké uviesť na správnu mieru,“ dodala Eva, ktorá je šťastne vydatá za Rapoša už 20 rokov.