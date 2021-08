Bolo to presne 21. augusta 2012, keď sa Eve Varholíkovej v sekunde rozsypal život ako domček z karát. Na maďarskej diaľnici narazila vo vysokej rýchlosti do vozidla značky Fiat Punto. Na mieste v ňom zahynuli traja ľudia. Ďalšia žena v horiacom aute utrpela ťažké poranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla.

Pri dopravnej nehode prišli o život traja ľudia, štvrtá žena zomrela v nemocnici. Zdroj: archív

V budapeštianskom väzení si Eva Varholíková odsedela šesť rokov. V roku 2018 ju prepustili na slobodu. Trvalo tri roky, kým sa rozhodla o všetkom prehovoriť. Zaumienila si všetko spísať, a tak je v otvorenej spovedi všetko, o čom doteraz mlčala. „Chcela by som vrátiť čas“ je kniha zlomenej ženy, ktorá sa snaží opäť zaradiť do normálneho života napriek tragédii, ktorú si so sebou ponesie ako kríž do konca života. A my vám prinášame prvé úryvky… Všetko, čo sa odohrávalo krátko po smrteľnej nehode.

Autobiografiu s názvom Chcela by som vrátiť čas napísala Eva Varholíková spolu so Štefanom Šperkom. Zdroj: Instagram E.V., Andrea Jacenková

„Keď pozeráte americké filmy, tie miestnosti, v ktorých nechávajú väzňov, síce vidíte, vnímate ich a hovoríte si, aké to je desivé, no ani v najhoršom sne vám nenapadne, že by ste mohli v nejakej podobnej skončiť aj vy. Je to taká povrchná realita, ktorá sa vás v tom momente netýka. Práve dva dni v ‚cépezetke‘ boli pre mňa najhoršie po všetkých stránkach a jediné, čo ma ako-tak držalo pri živote, boli slová, ktoré som si neustále opakovala ako zaseknutú pásku v starodávnych magnetofónoch: Eva, keď zaspíš, tak sa jednoducho opäť prebudíš a všetko bude v poriadku,“ začína svoje rozprávanie v spomínanej knihe.

