Prvé úryvky z knihy, v ktorej Varholíková opisuje celých 6 rokov z basy, ste si mali možnosť už včera prečítať v našom denníku. V nich Eva vylíčila, aké boli jej prvé hodiny v cépezetke. Riadky v knihe nie sú obhajobou toho, čo spravila, ale skôr možnosťou, aby zo seba všetko dostala a mohla sa zaradiť do normálneho života. Hoci s obrovským krížom na chrbte a vedomím, že život tým ľuďom už nikdy nevráti. Eva ďalej opísala aj to, ako medzi štyrmi stenami čakala na súd a ešte stále si poriadne neuvedomovala, čo sa skutočne stalo a čo ju čaká.

Eva Varholíková dnes. Zdroj: Instagram E.V.

„Vždy som bola Eva, ktorá síce prežila rany osudu, no až príliš som si ich brala k srdcu a často ma položili na lopatky. Tentoraz som sa vďaka všetkým navôkol vzoprela a rozhodla sa, že prijmem svoj osud, urobím všetko preto, aby som sa nezložila, pretože som musela byť silná a pripravená na obdobie, ktoré len malo prísť. Keď som si myslela, že v cele, ktorá bola mojím domovom posledné dni to bola nočná mora, to, čo malo prísť, bolo ešte horšie, v konečnom dôsledku môžem povedať, že cela predbežného zadržania bola akýmsi ochranným múrom, pevnosťou, pred okolitým svetom, ktorý ma bez súdu odsúdil skôr, ako sudkyňa niekoľkokrát klepla kladivkom po stole,” pokračovala vo svojej otvorenej spovedi.

Autobiografiu s názvom Chcela by som vrátiť čas napísala Eva Varholíková spolu so Štefanom Šperkom. Zdroj: Instagram E.V.

„To búchanie dreveným nástrojom počujem aj dnes, sudkyňa ním udierala totiž takou intenzitou, že ma budí zo sna doteraz. Ešte krátko pred prevozom na budapeštiansky súd som si plne neuvedomovala, čo sa okolo mňa deje, dookola som si opakovala slová z cely, ako sa to vyrieši a všetko nakoniec dopadne dobre. Dnes sa na tú naivnú Evu pozerám z diaľky a nespoznávam ju, neviem, ako si mohla myslieť, že to bude v poriadku, keď sa už tragédia stala, nerozumiem tomu, ako si v niektorých momentoch nemohla uvedomovať vážnosť situácie a utešovať sa slovami o tom, ako bude všetko v poriadku. Ak by som Evu Varholíkovú z roku 2012 stretla dnes, zrejme by som ju trošku prefackala, aby sa zobudila a v sekunde sa stala inou osobou, tou, ktorou je v súčasnosti, alebo sa ňou dennodenne snaží byť," dodala.

Kniha s názvom Chcela by som vrátiť čas, ktorej spoluautorom je Štefan Šperka, vychádza 27. septembra, no už teraz si ju môžete predobjednať v eshope známeho kníhkupectva.

