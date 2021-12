Kucherenko má už na Vianoce všetko nachystané, pochválila sa aj napečenými kolačikmi. A to nebolo všetko. „Nejako sme to dali. Ynes (mačka, pozn. red.) už stromček nebaví. To som sa bála, že ho celý zhodí,“ zverila sa Kucherenko na sociálnej sieti a priložila aj vianočnú fotku z obývačky. A nebola by to Silvia, keby znova neprovokovala. Blondínka totiž na zábere sedí na zemi, má na sebe iba čierny sveter a samodržiace pančušky. Ašpiruje vari na najerotickejší záber týchto Vianoc? A, samozrejme, touto dráždivou snímkou potešila nejedno oko svojich mužských fanúšikov. „Vekom zreješ ako dobré víno. Stále krajšia a krajšia,“ reagoval pod jej fotkou istý obdivovateľ.

