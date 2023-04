So Stanislavom Párnickým ste v minulosti tvorili pár. Po 3 rokoch ste sa však rozišli. Ako ste odvtedy spolu vychádzali?

- Za tie roky sme sa náhodne stretávali všelikde v Bratislave. Kedysi býval na nábreží Dunaja, keď bol ženatý s tou Peržankou (Sahraa Karimi) a ja som v tom istom dome mala najlepšiu kamarátku – tak tam sme sa často náhodne stretávali. Potom býval blízko mňa, pod stanicou, tak to sme sa tiež často zvykli náhodne stretnúť, v reštaurácii alebo na trhu. Nikdy sme si neplánovali žiadne stretnutia, vždy len tak náhodne.

Spomínate si, kedy ste sa s ním videli naposledy?

- Asi dva roky naspäť sme sa stretli na súkromnej alternatívnej klinike, kde sme si spolu posedeli v čakárni. Tiež úplne náhodne (smiech). Hovorím mu, čo ty tu robíš, a on že keď som tu, tak mi asi niečo je. Povedala som mu, no dobre, tak povedz, čo ti je, aby som to potom vedela zapísať do dedičstva našej dcéry, čo po tebe zdedí. Nedávno som ho stretla na trhu, kde sme stáli v rade na bryndzu. Rozprávali sme sa o výhodách bryndze, ktorá nie je pasterizovaná a podobne. V decembri sme si spolu poplakali nad úmrtím Soničky Valentovej. A to je asi tak všetko. Nikdy sme si spolu stretnutie nenaplánovali. Aj keď sme kedysi spolu začali randiť, vždy sme sa náhodne stretli vo výťahu, v televíznom bufete, bolo to také zvláštne. Tak sme sa motkali po cestách osudu. Raz to dáme aj na celý život.

Stanislav Párnický zomrel vo veku 77 rokov. Zdroj: TASR

Kedy presne ste spolu randili? A ako dlho?

- To už je veľmi dávno. V 73., 74. roku (smiech). To už sú také roky, čo už človek ani nevie. A chodili sme spolu tri roky.

Hovorí sa, že pán Párnický mal naštrbený vzťah s vašou spoločnou dcérou. Aká je pravda?

- Ja som sa vtedy rozhodla, že ho nechcem za otca svojho dieťaťa. Tam išlo o to, že buď bude otec, ktorý sa stále bude venovať práci, alebo nebude. Už vtedy bolo jasné, že nie je otcom, ktorý žije pre deti. Preto som bola v šoku, že niektorí študenti boli prekvapení, ako sa k nim správal, ako k vlastným deťom, veľmi ich mal rád. Boli z toho hotoví. Naopak, k svojim deťom Stano nemal toľko priazne a lásky. Nerada by som však na neho hovorila niečo zlé. Bol úžasný, ale ako otec rodiny pre mňa nebol. Viem, že som si to asi mala skôr uvedomiť, kým som otehotnela, ale vtedy ma to vopred netrápilo, aký bude otec. Nechcela som, aby sa chytil funkcie otca, lebo na to jednoducho nemal. On bol naozaj úžasný, tvorivý človek, no nikdy nemal mať deti ani sa ženiť. Aj veľa lekárov je takých, ktorých poznám, sú celý život v nemocnici a rodina z nich nič nemá. Stano sa presne takto odovzdal filmu, televízii a škole.

A na druhej strane mal tri dcéry...

- Aj syna mal! Dcéra Lucia má brata Stana. Dokopy mal štyri deti, o ktorých vieme. Možno ich však bolo aj viac (úsmev).

Vaša spoločná dcéra Natália sa s ním vôbec nestretávala?

- Vždy sa stretli len tak náhodne, ako aj ja s ním. Náhodne venčili psa, náhodne sa zrazili v divadle, na našej ulici. Dcéra po ňom zdedila všetky vlastnosti, gestá, „mimoňskú“ povahu, ktorá nemá nič s pozemským životom ani myslením. Stále si hovorili, že sa raz stretnú plánovane, na celý deň, mali vymenené čísla, no ani raz si nezavolali. Dcéra je teraz v depresii, lebo on bol jej milovaný ocko. Často mi hovorí, že mi nikdy neodpustí, že som ju obrala o otca. Ale oni si mohli hocikedy zavolať! Ona mi vždy povie, že sme chceli... Tak, nech sa páči, môže volať do neba. A teraz plače do vankúša…

Koľko má vaša dcéra rokov?

- Už bude mať 50… 48 má. Keby počula, že 50, tak jej vypadajú vlasy (smiech).

Erika Vincoureková v časoch Smotánky. Zdroj: TV Markíza

Ak sa nemýlim, má tri vnúčatá. Ani s nimi sa ich dedko nestýkal?

- Opäť len náhodne. Na trhu, na ulici… Raz sme išli z koncertu aj s vnukom – vtedy mal asi 12 rokov – a moje kamošky zbadali Stana v podniku, v ktorom sme sedeli aj my. Opýtali sa ma, či Riško (vnuk) vie, že je to jeho dedko. On sa postavil a prišiel k nemu so slovami: Ty si môj dedo? A on sa ho opýtal, kto to hovorí. Odpovedal mu, že babka. A on na to že: Babka neklame, tak som tvoj dedo! A on mu potom povedal, že nie je pekný a či naozaj je pizzu, aké to má stravovanie. Tak toto bol ich prvý rozhovor v živote. Mala som veľkú zábavu v živote…

Mal pán Párnický v ostatnom čase nejaké zdravotné problémy? Jeho smrť vraj bola nečakaná….

- Nemyslím si, že bola nečakaná. Nedávno mal ťažký priebeh covidu. A asi pred 7-8 rokmi si v Košiciach liečil srdce. Vraj sa to vtedy celkom podarilo, no už raz keď máte takéto ťažkosti… My sme spolu náhodne chodili na alternatívnu kliniku, čo som už spomínala. Vždy nás omylom objednali v ten istý deň. To boli také „srandičky“…

Napriek tomu, že ste sa príliš nestretávali, jeho smrť sa vás zrejme tiež dosť dotkla...

- Tak, dotklo sa ma to. Keď vášmu dieťaťu zomrie otec, vždy vás to vezme. Dieťaťu, ktoré celý život každý deň hovorí, že ocinko, ocinko, mama, nikdy ti neodpustím, obrala si ma o otca a otec je najvýznamnejší človek, toto počúvam skoro každý deň. Každý deň vidím jeho pohľady a gestá v mojej dcére aj jeho spôsob myslenia, ktorý som v tej zamilovanosti nevidela. No potom, keď to vidím na dcére, ide ma poraziť. Ale vcelku to bola krásna láska, preto ho milujeme. Posielaj nám z neba tvorivé nápady.