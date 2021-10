Erika si do najnovšej Smotánky obliekla predĺženú košeľu atypického strihu. To však diváci veľmi neocenili. ,,Ja neviem, kto ju oblieka, či sama alebo má poradcu. Tieto šaty napríklad, nerozumiem tomu strihu v hornej časti. Ako zápasník sumo, široké ramená, široké rukávy. Zbytočne jej to deformuje postavu," napísala diváčka. ,,Mne to skôr príde, že manželovi ukradla košeľu," pridali sa ďalší. A hoci oblečením mnohým neulahodila, konečne ukázala svoje nohy v plnej paráde. A na to, že nedávno oslávila okrúhlu 50-ku a má po pôrode, má ich štíhle ako mladica! Erika, klobúk dole!

Erika v najnovšej Smotánke. Zdroj: tv markíza

Prečítajte si tiež: