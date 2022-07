Milované dievčatko Eriky Judínyovej a Števa Skrúcaného Ella oslávilo v máji už dva roky. A keďže to už nie je žiadne malé bábätko, mamina sa nedávno rozhodla, že ju prvýkrát vezme ku kaderníkovi. Krátko nato ju vyfotila, ako behá v maminých topánkach, a potom jej malá princezná siahla po „chanelke“. Nešlo však o skutočnú kabelku, ale papierovú tašku z nákupu kabelky tejto luxusnej značky, ktorú s obľubou nosí aj jej známa mamička.

Erika Judínyová v Smotánke. Zdroj: TV Markíza

No a najnovšie si to iba dvojročná Ella namierila na párty. Erika ju totiž zobrala do známej reštaurácie pri Dunaji, kde sa cez deň konala akcia. „Prvá letná párty za nami (úsmev). Ďakujeme Andrejovi Kusalíkovi (módny stylista, pozn. red.) za outfity a Patrikovi Veselému za mejkap (iba ,maminka′, samozrejme) a vlasy,” zverila sa na sociálnej sieti Instagram Judínyová, ktorá sa teší, že si so svojou princezničkou vyrazila do spoločnosti. A aké by to bolo, keby malá Ella nebola na to aj patrične vybavená. „Ella má na pleci svoju prvú kabelku. Vybrala si ju sama na dovolenke. Kúpil ,tatinko′ (úsmev),” dodala Erika.



