Dnešná hektická a stresujúca doba so sebou prináša rôzne situácie. Niektorí ľudia sa s ťažkosťami vedia vyrovnať ľahšie, iní naopak, horšie. Napriek tomu sa mnohí na psychické problémy stále pozerajú cez prsty a považujú ich za niečo, za čo by sa mal človek hanbiť. Až kým na vlastnej koži nepocítia, aké to je, s tým žiť. Svoje o tom, už dlhých 15 rokov, vie aj herečka Elena Podzámska (48), ktorá sa nám otvorila ako nikdy pred tým.

Ako herečka ste boli stále veľmi obsadzovaná. No potom prišiel zlom. Zo seriálu Chlapi neplačú vás v roku 2014 vyškrtli a prišlo hluché obdobie. Neboli ste z toho sklamaná?

- Samozrejme, že som bola sklamaná, aj doteraz ešte trochu som. Beriem to však tak, že tak to malo byť. Nič s tým nenarobím, keď sa do nejakého seriálu nehodím. Keďže mi vtedy viac odišli seriálové veci, nakopilo sa mi divadlo aj dabing. Akoby sa mi to tak vykompenzovalo, že jedny dvere sa vám zavrú, druhé sa vám otvoria. Uvidíme, ako to pôjde ďalej.

Teraz hráte v Sestričkách. Máte nejakú zlú skúsenosť s našim zdravotníctvom?

-Asi takú klasiku, ktorú zažívajú všetci, ktorí prídu večer na urgentný príjem. Môjmu ockovi sa veľmi zhoršil stav, odpadával, zobrala som ho do nemocnice. Sedeli sme v čakárni 2,5 hodiny, toto ma zabolelo, cítila som sa veľmi bezmocná. Otca, starého človeka, si nikto nevšímal. Podobné skúsenosti mali aj moji známi, ale inak si vážim prácu lekárov a sestier. Keď máte v rukách ľudský život, to je zodpovednosť a nie povolanie, ale poslanie.

Nedávno ste priznali, že už 15 rokov užívate antidepresíva. Máme ťažkú dobu, ľudia sa boja priznať depresie a vyhľadať pomoc.

-Je to veľká chyba. Prvoradé je to, priznať si, že je mi zle, necítim sa dobre a nehanbiť sa, vyhľadať pomoc. To máte ako s narkomanom alebo alkoholikom. Človek si musí priznať: som narkoman, som závislý, mám asi depresie, idem k lekárovi. To je naozaj prvý krok - to vaše vnútorné rozhodnutie, priznanie si toho. Druhý krok je, nehanbiť sa, že vás odsúdi spoločnosť, rodina. Depresia je choroba duše. Choroba tela je nejaký zápal alebo napríklad žlčníkové kamene, rakovina... Duša trpí vtedy, keď má človek depresiu. Na to sú tí lekári, psychiatri, ktorí študujú šesť rokov, aby vám pomohli vyliečiť dušu.

Čo vás vtedy nakoplo, že ste vyhľadali lekára?

-Ja som sa trápila, bránila tomu. Po pôrode mojej dcéry prišla na tú moju úzkosť a depresiu ešte popôrodná depresia a vtedy mi moja pediatrička povedala, že okamžite musím ísť. Súhlasila som a povedala som si, že už nebudem bojovať sama so sebou, ani s ničím. Mala som malé bábätko - dcéru, pre ktorú som chcela žiť, aj keď sa mi žiť nechcelo, vyhľadala som pomoc a odvtedy to je viacmenej dobré, je to podchytené a človek s tým, môže ďalej žiť.



Ste stále sledovaná odborníkom?

-Áno. To je ako abstinujúci alkoholik alebo narkoman. Môže sa vám stať, keď sa nesledujete a nepracujete na sebe, že môžete do toho, akoby vpadnúť. Možno, keby som niekedy niečo nepovedala môjmu lekárovi, svojvoľne vysadila antidepresíva, čo sa vôbec nesmie, vždy to totiž musíte konzultovať s lekárom a postupne to vysadiť. Treba s tým žiť, že je to tak.

Stane sa vám aj teraz, že upadnete do depresií?

-Mám to tak ako zdravý človek, keď sa mi niečo stane, zľaknem sa, zosmutniem, mám paniku, rozrevem sa, to je normálne. Sú to normálne veci, ale u depresívnych ľudí, sú stonásobne väčšie a hlavne neodôvodniteľné, že prečo. Zdravý človek sa rozplače, keď mu niekto zomrie, alebo sa bojí, keď zahrmí, alebo keď príde zlodej. Naopak, depresívny človek má úzkosť a panické stavy a nevie ich zadefinovať. Keď to má podchytené, tak reaguje ako zdravý človek, raduje sa vtedy, keď je rád a plače, keď je smutný.

