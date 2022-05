Elánista Ján Baláž síce 70–ku dovŕšil ešte v auguste minulého roka, no až teraz to oslávil na veľkolepom koncerte, ktorý pre neho pripravili pri príležitosti jeho jubilea. Zaspievať mu prišli česko–slovenské hviezdy popovej a rockovej scény, ktoré to na pódiu poriadne roztočili. Po koncerte sa všetci presunuli na afterparty. Kto všetko prišiel Jána Baláža podporiť?

Legendárny gitarista Elánu Baláž oslávil 70-ku vo veľkom štýle – pred tisíckami hostí v sále na koncerte. Počas večera sa na pódiu vystriedali viaceré spevácke esá – kolegovia z kapely Jožo Ráž a Vašo Patejdl, skupina Olympic na čele s Petrom Jandom, Pepa Vojtek, Sagvan Tofi, Marián Greksa, Lukáš Adamec, Martin Zaujec či Štefan Skrúcaný a Miro Noga. Nechýbalo ani ženské zastúpenie. Oslávencovi spievali Mária Čírová, Martina Schindlerová, Mirka Partlová či Marta Jandová.



Koncert v bratislavskej Inchebe pri príležitosti 70-tych narodenín Jána Baláža, člena hudobnej skupiny Elán. Na snímke v strede je Jano Baláž a Petr Janda. Zdroj: MATEJ KALINA

Veľký, vyše dvojhodinový koncert odštartovala dvojica Štefan Skrúcaný a Miro Noga s pesničkou od Elánu Intrák. Obaja pred vystúpením vtipkovali, že vždy sa tešili, keď hrali poslední, lebo ako sa hovorí, to najlepšie na koniec alebo čerešnička na torte, no tentoraz vystúpili prví. „Nič to, aspoň pôjdeme hneď domov,“ zahlásil Skrúcaný. V závere hudobného maratónu vybehol z prvého radu na pódium aj samotný Baláž.



„Bolo už niekoľko pokusov, som rád, že tento vyšiel. Som strašne dojatý, že ste boli takí milí, všetko ste akceptovali, myslím aj muzikantov, spevákov. Neviem, čo by som k tomu ešte dodal. Držme sa,“ poďakoval sa na záver Baláž po tom, ako si s ďalšími šiestimi hudobníkmi vrátane Henryho Tótha a Peciho Uherčíka strihol niekoľkominútové gitarové vystúpenie. Hostia sa následne presunuli na afterparty, kde nechýbali ani mama Dominiky Cibulkovej Katarína, nový párik Henry Tóth s rektorkou policajnej akadémie Luciou Kurilovskou, Marián Greksa s manželkou či riaditeľka Novej scény Ingrid Fašiangová.



A ako vníma oslávenec to, že má 70-ku? „Čísla neriešim. Ani klišé okolo veku. Užívam si svoj život, zaujíma ma zajtrajšok a nie minulosť. V lete som robil párty na dome s partiou,“ prezradil nám po koncerte Baláž, ktorý si večer pochvaľoval. „Bol to veľmi pekný koncert, na ktorom som mal najmenšiu zásluhu – okrem toho, že som tie pesničky zložil,“ dodal so smiechom oslávenec, ktorý bol na párty doslova na roztrhanie.