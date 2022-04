„Myslím, že môžem pokojne odísť, nový Pavarotti nastupuje na scénu,” povedal Luciano Pavarotti v milánskej La Scale v roku 1976, keď počul spievať Petra Dvorského. A práve o tomto talentovanom opernom spevákovi sa rozhodla Iveta Malachovská natočiť film. „Jedným z impulzov, prečo som chcela nakrútiť film o Petrovi, je skutočnosť, že som si uvedomila, že moja generácia zabúda na svoje osobnosti, za to mladšia nám ponúka dokumenty skoro o každom, o kom písali chvíľu v novinách,” prezradila Iveta na úvod. Samotná realizácia nebola najjednoduchšia a aj pre pandémiu to bolo náročnejšie, no oplatilo sa.

Všetko nakoniec dopadlo na výbornú a film si užil svoju slávnostnú premiéru v utorok večer v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall. A že bola skutočne veľkolepá, o tom svedčia aj pozvaní hostia. Medzi prvými dorazila spevákova rodina, manželka Marta s dcérami Martou a Kristínou a vnukom Martinom. Krátko nato prišla Ivetina dcéra Kristína Kocian s manželom Adamom a novinku si prišli vychutnať aj Alena Heribanová, Ada Straková či Nora Beňačková. No okrem nich sa to v kine hemžilo aj politikmi. Prišiel dokonca aj bývalý predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. Na dokument však boli zvedaví aj bývalý minister financií Ivan Mikloš s manželkou Jarkou a neterou či bývalý poslanec František Mikloško so svojou Jankou.

