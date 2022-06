Kapela si so sebou do Bratislavy doviezla aj svoje vlastné kuchárky, ktoré pre markiza.sk prezradili, čo majú členovia kapely radi. Milujú mäso z diviny a prednosť dávajú výdatnému, chutnému, ale zato jednoduchému jedlu. Čo sa týka stravovacích návykov, sú na seba prísni. „Nepovedala by som, že sú nároční. Dávajú si však veľký pozor na to, čo jedia,“ prezradila jedna z kuchárok.

Pánkovia z Red Hot Chili Peppers predviedli famóznu šou! Zdroj: LOVESTREAM festival

Ťažko uveriť, že legendárne papričky v skutočnosti neobľubujú pikantné jedlá. Minimálne spevák Anthony Kiedis, ktorého z nich páli záha a nemá rád ani paradajky.