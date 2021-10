Dva roky od smrti Karla Gotta (†80): SRDCERVÚCE VYZNANIE vdovy Ivany do neba! Stále to bolí...

"1. október. Rande, ktoré sa mi navždy vrylo do pamäti. Už sú to dva roky, čo nie si s nami, drahý Karel. Naše dcéry už nie sú malé dievčatá, ale veľké slečny. Určite by si z nich mal veľkú radosť. Veľmi nám chýbaš! Bolí to! Stále rovnako! Spomíname každý deň po tvojom boku. Ďakujem za krásnych 20 rokov v tvojom náručí. Vždy si tu bol pre mňa, miloval si ma, veril si rovnako ako ja v našu večnú lásku. Zastal si sa ma, keď ma niektorí kritizovali," začala svoje vyznanie Ivana na Facebooku manžela Káju.

Karel Gott zomrel pred dvoma rokmi. Zdroj: profimedia

"Bol si môj rytier, ktorý bojoval za pravdu a spravodlivosť, hoci niekedy márne. S radosťou som ti oplatila rytierstvo a stála pri tebe až do úplného konca a sprevádzaal ťa s tvojimi dcérami z tvojho milovaného domova na druhý breh... Neprestávam ťa obdivovať za tvoju statočnosť, za ktorú si bojoval každý deň vedľa nás. Bál si sa odísť, lebo si sa obával, čo bude s nami "po"," pokračovala vdova.

"Ďakujem ti za všetko, čo som sa od teba naučila, že takmer polovica môjho života po tvojom boku. Ďakujem za ten najväčší dar, aký si mi mohol dať - naše dcéry! Ďakujem za všetko dobré, čo si im dali. Či už v génoch alebo pozorovaní seba samého. Ako je známe, deti sa najviac učia tým, že si berú vzorce správania svojich rodičov. A od teba (snáď aj odomňa ) naše dievčatá dostali ten najlepší základ! Nielen za to budem navždy vďačná. Ďakujem za krásné spoločné roky. Na konci to nebolo ľahké, ale zvládli sme štyri roky chorôb, myslím, veľmi dôstojne! A pokorne. Pracoval si, aj keď ti nebolo dobre. Priazeň publika bola tvojím najväčším hnacím motorom. A teraz sa na nás usmievaš. Prežil si krásny, bohatý a naplnený život. Som hrdá, že si si vybral práve mňa. V našich srdciach zostaneš, milovaný Kája, navždy. Tvoja Ivana," dodala.