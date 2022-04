Smrť legendárnej herečky Evy Krížikovej (†85) presne pred dvoma rokmi zasiahla okrem jej rodiny celú umeleckú obec vrátane jej všetkých blízkych priateľov. Herečka bola dlhých 47 rokov vydatá za kolegu Františka Zvaríka (†87), s ktorým si prežila veľa pekného. Spoločných záberov z ich súkromia nie je veľa, no nám sa podarilo získať pár snímok, ktoré ste doteraz nikdy nevideli.

Eva Krížiková zomrela 31. marca 2020, v doobedňajších hodinách v nemocnici v Malackách, kde bola hospitalizovaná zhruba mesiac. Previezli ju tam zo seniorského zariadenia z Jabloňového po tom, ako sa jej zhoršil zdravotný stav. Odišla pokojne, v spánku. Jej milovaná dcéra Barbora s ňou bola do poslednej chvíle. „Napriek tejto ťažkej situácii som mohla prísť za mamou. Už sa nemala dobre, tak som utekala za ňou. Stihla som ju v hodine dvanástej. Bola som pri nej. Je to veľmi bolestivé a náročné,“ povedala nám so smútkom v hlase Krížikovej dcéra v deň jej úmrtia.

Herečkinou životnou láskou bol spevák a herec FRANTIŠEK ZVARÍK. Na snímke s dcérou BARBOROU. Zdroj: Archív NMH

Dcéra Barbora Zvaríková si svojich oboch známych rodičov počas ich najväčšej slávy príliš neužila, keďže neustále pracovali a žili herecký život. No obidvaja herci si užívali život naplno. Nám sa podarilo získať pár záberov z ich súkromia a tie jednoznačne musíte vidieť.

