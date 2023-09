Týždeň s Norou Kabrheľovou (64) sa blíži do finále. Kým bude najznámejšia dôchodkyňa vymetať obchody, Vanessa ju zvozí pod čiernu zem.

Týždeň v znamení témy heavy metal sa nezaobišiel bez hádok účastníčok. Dnes bude outfit vymýšľať Nora a súperky sa pustia do jej šatníka. Najmladšia súťažiaca ju šetriť nebude. Nora je na dôchodku, čomu prispôsobuje aj šatník. Dominujú u nej skôr ležérne kúsky. Tie však nevyhovujú vkusu Vanessy. Norin šatník skritizuje, veľa vecí označí za hnusné či otrasné. Servítku si pred ústa nedá ani počas konfrontácie s Norou.

Vanessa nebude Norin šatník vôbec šetriť. Zdroj: TV JOJ

„Za mňa si tam priniesla málo kúskov, ale hovorila si, že sa ti to nechce nosiť. Čakala som, že prinesieš lepšie veci. Tie veci vyzerajú, že ich máš veľmi dlho," vytkne Vanessa Nore. „Tam nie je jedna stará vec a logicky ani nemôže byť. Lebo vtedy som úplne ináč vyzerala. To sú všetko nové veci, pretože všetky veci mi rozkradli. Už som to hovorila, nemala som si čo obliecť, keď som vyšla z basy,” vysvetlí Nora. Finále Nákupných maniačok s Norou uvidíte dnes o 16.30 na JOJ-ke.