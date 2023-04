Obšil patril medzi hercov, ktorých si zapamätáme skôr z vedľajších úloh. V posledných rokoch však zápasil s Parkinsonovou chorobou. Režiséri ho s ohľadom na hendikep však ďalej obsadzovali. Choroba sa stala súčasťou nielen jeho osobného, ale aj hereckého života, hovoril o nej otvorene, aj preto viacerí jeho kolegovia o jeho dlhoročnom utrpení vedeli.

Vladimír Obšil (†65): Posledná rozlúčka v SND. Zdroj: Emil Vaško

Pred mesiacom skončil v nemocnici a stav sa mu natoľko zhoršil, že 30. marca, žiaľ, vydýchol naposledy. Pár dní predtým s ním volal kolega Dušan Tarageľ, ktorý opísal ich posledný smutný telefonát. „Prežili sme spolu veľa krásnych aj zlých chvíľ, našťastie tých krásnych bolo oveľa viac. Do divadla chodím teraz menej, takže o tvojej hospitalizácii som sa dozvedel neskôr. A keďže som vedel, že ústne sa ti už ťažko komunikovalo, napísal som ti esemesku, že na teba myslíme, aj s mojimi dcérami, že ti držíme palce a prídeme ťa pozrieť. O pol hodiny nato mi zazvonil telefón, pozerám, že Vlado Obšil. Nič nebolo počuť, len akési nesúvislé stony, dýchanie a ja som kričal, Vlado, to som ja, Dušan, viem, že si tam, počujem ťa, držíme ti palce, prídem za tebou. Potom bolo ticho. O 20 minút si mi poslal esemesku a tam jediné slovo, aj to nedopísané, ďaku,“ zveril sa Tarageľ na poslednej rozlúčke v národnom divadle.

„Ďakujem ti za všetkých, aj za moju ženu, ktorú si mal veľmi rád, nikdy nezabudnem na naše Vianoce, keď si bol v nemocnici a my sme ťa dostali na pár hodín na Štedrý deň k nám. Pre nás to boli najkrajšie Vianoce, akoby si k nám patril,“ dodal.