Choreografia a porotca Let's Dance Ján Ďurovčík (51) je šťastne ženatý s Barborou Ďurovčíkovou. Tá prijala pozvanie do relácie RTVS Neskoro večer, kde odhalila ich súkromie.

Nie je žiadnym tajomstvom, že relácia Neskoro večer s Petrom Marcinom býva bohatá na rôzne pikošky zo života celebrít. V sobotu budú hosťami Juraj Šoko Tabaček, Barbora Ďurovčíková a Tibor Patay, dramaturg relácie RTVS Cestou-necestou. A práve Barbora okrem iného prezradí, že jej manžel sám o sebe hovorí, že je pod papučou.

Barbora Ďurovčíková v relácii Neskoro večer. Zdroj: RTVS

Následne sa Marcin nezdrží smiechu a poznamená, že to by teda chcel tú papuču vidieť. Barbora zároveň prezradí, že Jano je doma veľmi pokojný, na čo jej Marcin povie: „Tomu neverím.” Bude naďalej trvať na tom, že je nervák. O Jánovi je totiž známe, že na skúškach divadelných hier vie byť riadne výbušný. Barbora povie, že odkedy je s ňou, nervák už nie je. Do života mu totiž vniesla pokoj, lebo ona sama je veľmi pokojná. Reláciu Neskoro večer uvidíte už dnes večer od 21.35 hod. na Jednotke.

