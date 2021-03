Marianna Ďurianová (44) sa síce narodila v Žiari nad Hronom, no vyrastala v Bratislave. Keď bola tínedžerka, presťahovali sa do Kremnice, čo neznášala, no uchránilo ju to od jednej veci.

Ďurianová nedávno vyšla von so závažnou skúsenosťou ešte zo školských čias. „Keď sme sa v decembri roku 1990 presťahovali do - vtedy pre mňa - predpotopnej Kremnice, myslela som si, že je to to najhoršie, čo sa mi mohlo stať. Dnes s odstupom času sa na to pozerám inak. Možno ma to zachránilo pred porevolučnými ‚možnosťami’ Petržalky, kde som dovtedy vyrastala,” zverila sa Ďurianová. Marianna tým celkom určite myslela nástrahy pouličného života, ktorý bol v tom čase viac ako divoký a mnoho mládeže vtedy okúsilo i drogy.

Marianna Ďurianová Zdroj: Instagram M. Ď.

„Dnes s nadhľadom a pohľadom zvrchu na malebnú Kremnicu viem, že mi to dalo príležitosť vnímať rozdiely, možnosti a túžbu. Som vďačná za túto skúsenosť, toto obdobie, ktoré ma naučilo realite, skromnosti, láske k prírode, a v ktorom som zažila mnohé „prvé”. Kremnica bude mať navždy pre mňa špeciálnu a jedinečnú životnú príchuť,” dodala moderátorka.

