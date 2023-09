FOTO Ďurianová v novej relácii Voda spieva poriadne pritvrdila: Marianna, to si bola hore bez? ×

Marianna Ďurianová (46) sa už roky prihovára divákom RTVS do ich obývačiek so športovými novinkami. Okrem toho má sem-tam moderovačky veľkých akcií a nedávno kývla novej ponuke – do novej relácie Voda spieva. Tam sa predviedla po boku hudobníka a moderátora Štefana Šteca (36). A v jednom momente sa poriadne odviazala...