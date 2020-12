Verejnoprávna televízia napriek pandémii koronavírusu aj tento rok odvysielala slávnostné odovzdávanie ocenení Športovec roka. Keďže súčasná situácia neumožňuje, aby sa slovenská športová rodina stretla na galavečere a v priamom prenose tlieskala tým najúspešnejším, program bol vopred predtočený a vysielal sa zo záznamu. Išlo o špeciálnu šou, kde sme spoznali najlepšiu športovkyňu roka, lyžiarku Petru Vlhovú.

Počas večera boli diváci svedkami aj ďakovnej reči prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá vyzdvihla odhodlanie a chuť našich športovcov reprezentovať Slovensko. A po nej prišiel hudobný šok, aký nikto nečakal. Na obrazovkách sa objavil klip v hlavnej úlohe s komentátorom Marcelom Merčiakom. Ten prespieval pesničku speváka Bena Cristovaa "Jedeme bomby", pričom text bol prispôsobený o našich športovcoch. „Ruky hore, kto išiel ako zombie, pre všetky bomby, raz, dva tri, išli bomby,” rapoval a tancoval Merčiak.

Zhruba po dvoch minútach sa k nemu pridala jeho kolegyňa Ďurianová. „Som Marianna a v športe som doma. Našim sa nedarí? Cha! No to zrovna! Kopačky a lopta, hokejky a puky, antuka a tretry, hore ruky. Naši idú na to, nemáš šancu, znak na hrudi, pridaj sa k tancu. Nie, nie, nemusia vyhrať vždy, ale keď sa zadarí, tak to poteší. Sú dobrí, sú naši, za nimi sa len tak práši,” rapuje Ďurianová v ligotavých šatách.

Marianna sa ako ,,speváčka” nepredstavila prvýkrát. V roku 2008 síce skúšala šťastie na kastingu do muzikálu Producenti, no neobstála. A tak si po 12 rokoch spev zopakovala. Zaujímalo nás, čo na svoje vystúpenie hovorí samotná Marianna, no, žiaľ, nevyjadrila sa nám.