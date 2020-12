Otázky:

1. Čo máte na Vianociach najradšej?

2. Čo a kto nemôže chýbať pri vašom štedrovečernom stole?

3. Aké filmy a rozprávky si cez Vianoce radi pozriete?

Jana Majeská

1. Vianoce milujem. Ich neopakovateľné čaro, vôňu domova - a vôbec, aj celý adventný čas. Teším sa ako malé dieťa. Zbožňujem nádhernú výzdobu, svetielka, vianočné koledy… Vianoce sú o láske, o pokoji a harmónii, dobre a ľudskostí v nás. Sú o vďake. Vďake za zdravie, za blízkych a vzdialených. Za to, že máme najviac, ako môžeme mať. Pretože to všetko je v nás. Veľmi si prajem, aby nám premena na lepších, milších, krajších vydržala 365 dní

v roku. Kiež by to nebol sen, ale skutočnosť.

2. To je jednoznačné. Moji najbližší. Moja rodina. Naše milované deti.

3. Áno, presne tak. Vianočný čas je práve aj o rozprávkach. Mám veľmi rada rozprávky, ktoré ma nikdy neomrzia. Tri oriešky pre Popolušku - bez nej by neboli Vianoce. Je však aj veľa nových, ktoré sú rovnako krásne – najmä aj svojím posolstvom – a ktoré si tiež rada pozriem.

Marianna Ďurianová

1. Milujem vianočnú atmosféru. Všetky svetielka, ozdoby

a stromčeky. Mám pocit, že aj ľudia sa snažia byť cez Vianoce milší, ústretovejší a príjemnejší.

A to sa mi na tom období páči najviac.

2. Pri štredrovečernom stole sa vždy zídeme celá rodina. Aj rodičia a súrodenci so svojimi rodinami. Je to skvelé a som šťastná, že nám nikto nechýba.

3. Vianoce bez Troch orieškov pre Popolušku si neviem ani predstaviť. A Perinbaba k tomu ako bonus – to sú moje televízne Vianoce. Posledné roky som si obľúbila aj rozprávku Grinch.

