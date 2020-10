Nikol sa v dueli stretla s Vladom. Ten bol v disciplínach šikovnejší a na Farmu sa vrátil on. Smutná a zničená Fridrichová sa síce už tešila domov za dcérou, no nakoniec od Evelyn prijala ponuku ísť do Chalúpky a čakať na ďalšiu možnosť vrátiť sa do hry. Kým bola Nikol na Farme, k jej najbližším ľuďom patrili Rebeka a Henrich. Nedala na nich dopustiť a s Heňom sa zblížili aj intímne. Pôsobili ako holubičky, každý večer zaspávali vedľa seba a viackrát mali spolu sex. Niet divu, že sa Nikol na neho namotala a postupne si k nemu vybudovala blízky vzťah.

Nikol prijala možnosť ísť do Chalúpky. Zdroj: tv markíza



Po dueli sa však stalo niečo, z čoho sa nevedela spamätať. Hospodár Martin farmárom totiž oznámil, že Dedina a Mesto sa spája. Nasledovala preto veľká párty a alkohol tiekol potokom. A na statku sa v ten večer vytvoril nový párik. Rebeka a Henrich! Vášnivo sa bozkávali v kúpeľni, dotýkali sa navzájom a ráno sa zobudili vedľa seba. ,,Vrazili mi dýku do chrbta!“ plakala Nikol, ktorú zradili dve osoby, ktorým najviac dôverovala. Všetko uvidíte v pondelok večer na Markíze.