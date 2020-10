Takýto šok súťažiaci počas všetkých sérií ešte nezažili. Diváci od začiatku vedeli, že päť vyradených duelantov putovalo do Chalúpky, no ostatní farmári o tom nemali ani tušenia. Kým vo veľkom ohovárali, „chalupkári“ to všetko sledovali na obrazovke neďaleko nich. Najstudenšiu sprchu však zažila Nikol Fridrichová, ktorú podrazili dve najbližšie osoby. Keď sa objavila v aréne ako boh hromu, Rebeka a Heňo takmer skolabovali.

Päť vyradených farmárov, ktorí čakali na svoju šancu v Chalúpke, sa nečakane objavilo pred ostatnými v duelovej aréne. Keď prechádzali okolo šokovaných ,,kolegov“, Nikol na nich zazrela a zakričala: ,,Ku*vy!“ Už vtedy bolo všetkým jasné, že pätica má zrejme dobré informácie o tom, čo sa dialo na statku po ich vypadnutí. Keď následne Evelyn prezradila, že chalupkári všetko sledovali na obrazovke, zopár jedincov doslova zbledlo.

Nikol obom povedala priamo do očí, čo si o nich myslí. A servítku pred ústa si rozhodne nedávala. Zdroj: tv markíza

Rozhodne najviac trápne sa cítili Rebeka a Henrich. Brunetka s napichanými perami bola totiž od začiatku hry najlepšia kamarátka s Nikolou. A Heňo? Ten s Nikol tvoril akýsi farmársky párik a dokonca mali trikrát sex pred kamerami. Keď Fridrichová vypadla, už po pár hodinách sa nadržaná Rebeka vrhla na Heňa, vášnivo sa bozkávali v kúpeľni a spávajú pri sebe. Keď to Nikol v Chalúpke zbadala, ostala ako obarená. ,,Ísť do postele s Erikom, o pár dní povedať, že sa jej Erik páči, potom plakať za nejakým priateľom, ktorého má vonku, potom skočiť Heňovi do postele, potom som možno tehotná s nejakým frajerom vonku, ako...“ znechutene sledovala Nikol ešte svoju nedávnu kamarátku, ktorá ju zradila najviac, ako mohla.

Rebeka síce vyhlásila, že ju to mrzí, ale potom hrdinsky dodala, že Nikol je silná žena a riešiť to nebude. Ktovie, možno si myslela, že kým sa osobne stretnú, všetko prehrmí. Omyl! Netušila, že jej sokyňa je stále na Farme a už sa nevie dočkať, kedy si to s nimi vytmaví zoči-voči.

Nikol vošla do arény ako boh hromu. Zdroj: tv markíza



Nikol do arény vošla doslova ako boh hromu. Heňo sa mrvil na lavici a Rebeka sa iba trápne usmievala. A potom to prišlo! Fridrichová predstúpila pred farmárov a naložila im ako ešte nikto.

,,Mala som čo vidieť. Pozerať vás, je jeden hnoj! Humus! Podaktorí... A ja konkretizovať budem. Pamätám si na rozhovor, keď mi niektorí povedali, že sa mi chce Rebeka podobať. Môžeš nosiť moje oblečenie, mať rovnaké vlasy, môžeš po mne zobrať každého, mnou nebudeš! Plakať, keď vypadávam, plakať pri liste od mojej dcéry, celé falošné. Suterén! A čo sa týka toho vedľa teba, jeden týždeň hovoriť jednej, že ju máš rád, potom ďalšej... Dobre, nič sme si nesľúbili, je mi to jedno, povedzme si na rovinu, v reáli by som si ťa ani nevšimla, nie si môj level a myslím, že ani jej! Jej sa páčia nové bavoráky,“ naložila obom a oni sa nezmohli ani na slovo. Hviezda sociálnych sietí mala vonku obrovskú podporu a aj mnoho známych tvárí sa postavilo na jej stranu.

Z chalupkárov sa nakoniec naspäť na Farmu vrátili Lukáš, Michal a Mário. Maja a Nikol zo šou definitívne vypadli. ,,Nemal som odvahu ísť za ňou, lebo to, čo sa stalo, bola moja blbosť a vedel som, že za pár sekúnd jej to nevysvetlím," reagoval po dueli Henrich. Odvahu však predsalen nazbierala Rebeka, ktorá za Nikol prišla. ,,On ma neserie, ty ma serieš. S ním som vonku nerátala, s tebou áno. A ešte sa aj naďalej hráte na lásku. Veľkú, obrovskú... A zober si, ako to vyzerá! Ideš sem, máš frajera. Potom sa ti páči Erik, potom je Heňo, potom ti chýba frajer, potom si možno tehotná. Ja vás ani nemôžem nenávidieť, vás bude nenávidieť polovica Slovenska! Každá jedna žena, ktorá bola podvedená, ty si si podkopala ortieľ," povedala jej Nikol priamo do očí a Rebeka iba habkala, že vie... Tomuto kamarátstvu tak definitívne odzvonilo.