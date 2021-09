Zuzana Zuzanita Žilinčíková (33) zo šou Take Me Out je známa plastikami a obrovskými perami. Najnovšie sa však „blysla“ nie vylepšeniami na svojom tele, ale poriadnym prešľapom.

„Návšteva Piešťan mi síce neuzdravila koleno, ale zlepšila mi náladu,“ pochválila sa prsnatá „hviezdička“ z niekdajšej jojkárskej šou Take Me Out. Zuzana tento popis napísala k fotke, ktorá viacerých prekvapila. Blondínka totiž na nej pózuje zavesená na známej soche chlapca, ktorý v ruke drží zlomenú barlu – čo jej vytkli aj jej fanúšikovia.

Zuzanita z Take me out. Zdroj: Instagram

„Dosť úbohé liepať sa na sochy. Ak by si ju zlomila, tak čo,“ reagovala jej jedna fanúšička. Zuzanita to nenechala len tak a hneď sa obhájila. „Čo na to povedať? Každý z nás je iná osoba. Keby som ju zlomila, tak to je signál, že už fakt musím prestať jesť,“ vysvetlila po svojom svoj nepochopiteľný čin.