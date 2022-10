Drzosť farmárov už prekračuje hranice! Kým v uplynulých sériách by súťažiaci po arogantnej hádke s hospodárom Martinom okamžite zo šou leteli, teraz sa po ňom vozia, papuľujú mu a on sa nezmôže ani na slovo.

Kde sú časy, keď bol hospodár Martin Bagar prísny a ani náhodou si nenechal skákať po hlave? V minulosti mali drzí farmári adekvátne tresty, poprípade okamžite leteli zo šou. A teraz? Už na začiatku tejto série mu pred kamerami vynadal Vietnamec Minh len za to, že musel mať na sebe sluhovské rúcho. Po Martinovi vrieskal ako najatý, neprejavoval mu žiadny rešpekt ani úctu. „Som smutný, keď vidím, že aj takíto jedinci sú v našej mladej populácii. Ale na druhej strane, keďže tam vidím aj tých šikovných, ktorí sa vedia čelom postaviť k robote, tak verím, že nevymrieme na to,“ povedal nám vtedy.

Mladý Vietnamec Minh na začiatku Farmy vynadal hospodárovi Martinovi Bagarovi. Zdroj: tv markíza

Situácia sa však zopakovala, tentoraz zo strany drzej Giuliany. Hospodár po kontrole úloh konštatoval, že to bol ich najhorší výsledok doteraz. „Šiši? Od rána do večera robíme,“ vybehla na Martina s fajkou v ústach, akoby sa rozprávala s kamarátkou. Jej arogantné a drzé správanie vyeskalovalo, keď prišla reč na to, že z jeho knihy vytrhla stranu. „Však je vytlačená ešte 2 000-krát! To je akože jediná kniha na Slovensku?“ pyskovala mu Giuliana. „Ja vám donesiem taký klenot a ty mi odtiaľ vyšklbneš stranu! To si kde videla?“ zúril Martin. Diváci pri obrazovkách neverili vlastným očiam ani ušiam, ako môže byť 18-ročné dievča také drzé a nevychované. A hoci sa takto voči autoritám správa neustále a dokola porušuje pravidlá, akoby mala osobnú imunitu.

Keď jej Martin vyčítal, čo spravila, hádzala trápne grimasy. Zdroj: TV Markíza

Prečo ju v šou po tom všetkom ešte stále držia? „Drzosť nie je súčasťou farmárskych pravidiel ani dôvod, pre ktorý by mal byť farmár vyhodený. Martin má pochopenie pre mladú generáciu a Farma je miesto, ktoré dáva priestor na zmenu – čo sa úspešne podarilo už pri mnohých exfarmároch. Hospodár má stále nádej, že intenzívna súťaž Giuliane otvorí oči a z Farmy vyjde ako nový človek,“ znie stanovisko Markízy.

