Možno iba málokto vie, že Katarína Jakeš je už roky šťastne zadaná po boku podnikateľa. Toho však poctivo skrýva. „Často mi chodí otázka: prečo neukazuješ manžela na svojom Instagrame? A ja sa pýtam: prečo by som ho mala nútiť sa ukazovať, keď to nemá rád? Je na osobnej voľbe každého dospelého človeka, čo a či vôbec bude niečo ukazovať na sociálnych sieťach, nie? Ja si môjho muža vážim aj pre toto. Pretože nemá potrebu sa ukazovať, nikdy nemal potrebu brázdiť spoločenské akcie, pre neho sú number one rodina a blízki,” zverila sa Jakeš v máji 2020, keď zverejnila ich spoločnú fotku.

Katarína Jakeš Zdroj: https://www.instagram.com/p/CfluqFjMu9Z/

Odvtedy prešli už tri roky, a manželia, ktorí, mimochodom, medzičasom mali mať krízu, keď sa Katarína dokonca v roku 2020 odsťahovala z ich spoločného domu na Kramároch, sú spolu v Thajsku. A práve odtiaľ sa Katarína konečne pochválila ich spoločným záberom. „Manžel a manželka, mama a otec, 11 rokov spolu,” napísala Jakeš na Instagrame. Na snímke pózuje s manželom, ktorému však do tváre veľmi nevidno.