Druhý finálový večer SuperStar bolo opäť bohatý na skvelé výkony spevákov. Počas priameho prenosu nastalo aj obrovské prekvapenie od Ladislava Hunku. Ten patrí medzi najemotívnejších súťažiacich v súťaži. Už počas minulých kôl sa mu podarilo to, čo len máloktorým spevákom. Porotu, divákov ale aj ostatných súťažiacich viackrát rozplakal. Inak tomu nebolo ani uplynulú nedeľu, keď spieval pesničku od Johna Legenda - All of me. Slzili snáď všetci v sále vrátane Paľa Haberu. Ten neudržal slzy ani v závere prenosu, keď v šou vystúpilo sedem finalistov historicky prvej súťaže Slovensko hľadá SuperStar s pesničkou Kým vieš snívať.

Dojatý Paľo Habera. Zdroj: tv markíza

Hunka po svojom vystúpení povedal, aby mu všetci prepáčili, že musí ísť objať svoju priateľku. A potom prišlo to, čo nikto nečakal. Laco ju požiadal o ruku pred celým Slovenskom a Českom. Napriek tejto krásnej udalosti sa však v závere prenosu musel so šou rozlúčiť. Diváci mu neposlali dostatok hlasov na postup do ďalšieho kola, rovnako ako spevákovi Adamovi Janotovi. Obaja v súťaži skončili.