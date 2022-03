Druhé kolo Let´s Dance otvoril Adam Bárdy a Dominika Rošková a ich Quick Step. ,,Mal si skvelý výraz. Hral si sa s ňou, v dobrom... Tie nohy nebol taký prúser a celkom dobrý štart večera," zhodnotil Ján Ďurovčík. Na úvod od poroty dostali 22 bodov. Nasledoval Fero Joke a jeho tanečná partnerka Vanesa a ich waltz. Na veľké prekvapenie dostal iba o bod menej ako Bárdy, 21 bodov. Tretím párom bola Dominika Cibulková a jej tanečný partner Robert Pavlík. Nadrviť sa musela čaču a porotcovia neboli až tak nadšení. ,,Ten štandard vám naozaj sedí a tá latina je váš problémový prípad," povedala jej Drexler. ,,Nevyšlo to tak dobre ako ten predchádzajúci tanec," zhodnotil Ďurovčík. Keď Dominika odkráčala k moderátorke, tá ju šokovala svojou poznámkou: ,,Chcem zhodnotiť tvoj outfit a tvoju guráž, že si si toto obliekla. Tiež by som chcela mať tvoju odvahu," povedala jej Martina Zábranská. Cibulková sa na ňu nechápavo pozrela: ,,Akože veľmi krátke sa ti to zdá?" reagovala Cibulková. Porota ich ohodnotila na 16 bodov.

Dominika Cibulková v ultra mini predviedla čaču. Zdroj: tv markíza

K Dominike však neboli prívetiví ani diváci. ,,Outfit nelichotivý k postave," napísala diváčka. ,,Hodnotíme tanec. Tak to bolo ale že zleeeee," pridala sa diváčka Ľubica. ,,Tak toto sa nepodarilo," reagovali ďalší. ,,Tak tej moderátorke okamžite zoberte mikrofón! Tanec síce nevyšiel, ale jej otázky boli čistá katastrofa! Za to Jorge González TOP!" napísala Denisa.

Štvrtým párom bol Attila Végh a jeho partnerka Eliška. Na parkete predviedli čaču. ,,Tanečne to bol totálny prúser! Ale to nevadí! Bolo to totálne zle, ale bavil si ma!" kričal Ďurovčík a následne si buchol hlavu o stolík. Od poroty dostali 15 bodov. Romantický walts predviedli Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilda Šír. ,,Už dnes, na druhé kolo, je to niečo, čo ma veľmi pozitívne prekvapilo," zhodnotila Tatiana Drexler. A od poroty dostali 28 bodov.

Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilda Šír predviedli waltz. Zdroj: tv markíza

Nasledovali Marek Fašiang a jeho tanečná partnerka Adriana. ,,Mne sa páčila tá atmosféra a dobrá nálada," zhodnotil Jorge. ,,Najzlatší tanečník na parkete. Tento kačací tanec sa mi páčil, ale iba dovtedy, kým nebudem dávať známky. Tie nožičky nefungovali, ale výrazovo to bolo krásne," povedal Ďurovčík. Od poroty však dostali iba 14 bodov. Ďalšími v poradí boli Diana Mórová a jej partner Marek a ich romantická rumba. ,,Diana, vy ma dostávate do úžasu," zhodnotila Drexler. ,,Úžasné, fantastické, všetko!" bol ohromený Ďurovčík. Spolu dostali 31 bodov.

Diana Mórová a Marek predviedli sexi rumbu. Zdroj: TV Markíza

Na parkete sa s čačou odviazali aj Kristína Svarinská a jej tanečný partner Marek. ,,Musíš dať väčšiu energiu a predkloniť sa viac dopredu," povedal im Jorge. ,,Chcel by som od teba viac," zhodnotil ich Ďurovčík. Porota im dala 28 bodov. Na parkete sa predstavili potom Michal Kovačič a jeho tanečná partnerka Simona. Predviedli rumbu. ,,Ty máš dobrú postavu človeče. A celý čas si mal dobrý výraz, až kým nezačali ľudia tlieskať. A normálne to nebol prúser," potešil ho Ďurovčík a Jorge ho nazval, že je ,,Chico". Od poroty dostali 20 bodov.

Predposlednými boli Ján Koleník a jeho tanečná partnerka Vanda a ich quick step. Na tréningu sa Janko posťažoval na boľavé kríže. Na parkete to však vôbec nebolo vidieť a opäť predviedol famózny výkon. ,,Tvoja energia, to je Hollywood Baby!" zhodnotil Jorge. ,,To, že si najlepší tanečník, vieme a ja som od teba čakal, že dáš protipohy a ty si prišiel so showdance. Dnes nebude ani deväť celá," povedal Ďurovčík. Dostali 28 bodov.

Ján Koleník a jeho partnerka dostali 28 bodov. Zdroj: tv markíza

Posledným párom bol Aicha a Fabio a ich waltz. ,,Bolo to kontaktné a romantické. Absolútne fantastický výkon," potešila ich Tatiana Drexler a po krásnych slovách poroty sa Aicha rozplakala od dojatia. ,,Ja som sa strašne bála, čo mi povedia po minulom týždni, takže ma to veľmi dojalo," povedala Aicha. Dokopy dostali 28 bodov.

Body od porotcov sa následne sčítali s SMS hlasmi od divákov a ten pár, ktorý mal najmenej bodov, vypadol. So šou sa tak rozlúčili Marek Fašiang a jeho tanečná partnerka Adriana. ,,Je mi to veľmi ľúto hlavne kvôli Adriane. Ja som si to ale užil," povedal Marek.

