Dominika sa podľa českého portálu blesk.cz chystala vyskočiť z okna na 5. poschodí hotela, v poslednej chvíli ju ale stihol zastaviť jej manžel, bývalý gitarista fínskej metalovej skupiny Stratovarius, Timo Tolkki (54). Či svoj krok Dominika myslela vážne, alebo išlo o demonštratívnu vyhrážku, nie je zatiaľ jasné. „Veľmi sa všetkým ospravedlňujem. Bola som na dne, vypila fľašu alkoholu a chcela to ukončiť! Nič sa mi nedarí,“ kajala sa na druhý deň Gottová. „V Česku som nešťastná a vo Fínsku som počas pobytu nadobudla pocit, že nám s Timom nič nevychádza,"pokračovala Dominika, ktorá svojím nestálym správaním začína pripomínať speváčku Ivetu Bartošovú (†48). Tá tiež holdovala alkoholu, trápila sa a svoj život napokon v apríli 2014 dobrovoľne ukončila na koľajách vlaku.

Dominika dostala výpoveď. Zdroj: archív

Spevákova dcéra evidentne vôbec nevie, čo ďalej so sebou a s jej životom. Vo Fínsku stopla rozvod s Timom, spoločne tam potom požiadali o štátny byt a podporu a reštartovali ich vzťah. Medzitým sa chcela vrátiť do Česka doriešiť záväzky, ktoré tam má. Do toho sa ale dozvedela, že v skúšobnej dobe dostala výpoveď z pražskej predajne lahôdok. K tomu všetkému prišla o nemocenskú, a to z dôvodu, že v čase pracovnej neschopnosti letela do cudziny.

