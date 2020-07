Natália Germani (27) sa do povedomia divákov dostala účinkovaním v seriáli Vlci a neskôr vzťahom s Martinom Valihorom (44). A práve za to si vyslúžila obrovskú kritiku.

Toto nečakala ani v najhoršom sne. Germani si prečítala slovný útok na jej adresu a všetko to zverejnila. „Natália, si mladá baba, Martin (jej partner Valihora, pozn. red.) má 13-ročné nemanželské dieťa, ty tiež nie si vydatá. Načo si chcela, aby Zuna (dcéra, pozn. red.) mala americké občianstvo, išla si rodiť do New Yorku, do Hollywoodu sa nedostaneš,“ napísal jej istý muž pod prezývkou heliopoko.

Martinovi Valihorovi jeho priateľka, herečka Natália Germáni, v zime porodila dcérku Zunu Zdroj: Lukáš Kimlička

„Žijete nahromade s jeho bývalou, to je ako hárem. Herečky ste ako šte*ky, prespávate sa s hudobníkmi, režisérmi,“nedaroval jej to fanúšik, ktorý tak narážal na to, že Natália má výborný vzťah s partnerovou bývalkou Sašou Orviskou.



