Okolo hudobníka Ladislava Štaidla je v poslednej dobe opäť rušno. Dôvodom je nedávna premiéra druhej série Iveta, ktorá mapuje život Ivety Bartošovej po jeho boku. Ešte predtým však vyšiel článok, ako sa vraj Štaidl chcel vrátiť k exmanželke. Bývalý manažér Ivety Bartošovej (†48) v ňom pred časom opísal, ako Láďa po rozchode so speváčkou znova zvažoval žiť s Aňou Štaidlovou (76).

Archívna snímka s exmanželom zo 70. rokov. Zdroj: Ladislav Štaidl

Tá sa potom, ako natrafila na spomínaný článok, rozhodla okamžite reagovať a svojmu zosnulému ex to nedarovala. „Naspäť toho fatálneho hypochondra, ktorého chtivé adeptky na speváčky museli obsluhovať aj v posteli?!“ reagovala na sociálnych sieťach Štaidlová.

Aňa už po tragickej smrti Bartošovej v apríli 2014 prehlásila, že jej je za odchod svojho muža od rodiny vďačná. „Iveta ma od neho oslobodila. Keď sa do nej pred 50-kou zamiloval, tak ma vlastne zachránila. Ja by som sa s ním po takej dobe už asi nerozišla a všetky jeho vrtochy by som musela znášať ja,“ zverila sa vtedy Aňa Blesku. Život so Štaidlom – a rozvod s ním v roku 2001 – jej ale nedá spať dodnes.