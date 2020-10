Diváci od začiatku vedeli, že päť vyradených duelantov putovalo do Chalúpky, no ostatní farmári o tom nemali ani tušenia. Kým vo veľkom ohovárali, „chalupkári“ to všetko sledovali na obrazovke neďaleko nich. Najstudenšiu sprchu však zažila Nikol Fridrichová, ktorú podrazili dve najbližšie osoby. Keď sa objavila v aréne ako boh hromu, Rebeka a Heňo takmer skolabovali. Nikol po vypadnutí prehovorila.

Keď Nikol nabehla do arény, najviac trápne sa cítili Rebeka a Henrich. Brunetka s napichanými perami bola totiž od začiatku hry najlepšia kamarátka s Nikolou. A Heňo? Ten s Nikol tvoril farmársky párik a dokonca mali trikrát sex pred kamerami. Keď Fridrichová vypadla, už po pár hodinách sa nadržaná Rebeka vrhla na Heňa, vášnivo sa bozkávali v kúpeľni a spávajú pri sebe. Keď to Nikol v Chalúpke zbadala, ostala ako obarená a iba znechutene sledovala ešte svoju nedávnu kamarátku, ktorá ju najviac zradila.

Rebeka nabrala odvahu a za Nikol osobne zašla. Nepochodila však. Zdroj: tv markíza



Nikol do duelanskej arény vošla ako boh hromu. Heňo sa mrvil na lavici a Rebeka sa iba trápne usmievala. A potom to prišlo. ,,Mala som čo vidieť. Pozerať vás, je jeden hnoj! Humus! Podaktorí... A ja konkretizovať budem. Niektorí mi hovorili, že sa mi chce Rebeka podobať. Môžeš nosiť moje oblečenie, mať rovnaké vlasy, môžeš po mne zobrať každého, mnou nebudeš! Plakať, keď vypadávam, plakať pri liste od mojej dcéry, celé falošné. Suterén! A čo sa týka toho vedľa teba, jeden týždeň hovoriť jednej, že ju máš rád, potom druhej. Nič sme si nesľúbili, je mi to jedno, povedzme si na rovinu, v reáli by som si ťa ani nevšimla, nie si môj level a myslím, že ani jej! Jej sa páčia nové bavoráky,“ naložila obom a oni sa nezmohli ani na slovo. Hviezda sociálnych sietí mala vonku obrovskú podporu a aj mnoho známych tvárí sa postavilo na jej stranu. Ako to celé vníma s odstupom času?

Nikol vošla do arény ako boh hromu. Zdroj: tv markíza



,,Od prvej chvíle mi Rebeka nesedela. Potom sa mi však zverila, že v mladosti zažila niečo hrozné, partner ju bil a mne tak pripomenula moju minulosť. Preto som ju v šou začala chrániť a boli sme si blízke. A čo sa týka Heňa... Vyjadrenie, že si nás pomýlil, bolo skutočne trápne, pretože on ma už pred Farmou sledoval na Instagrame. On veľmi dobre vedel, kto som! A už keď sa v karanténe pred šou dozvedel, že na Farmu idem aj ja, vyhlásil, že po mne pôjde! Aj keď sme vtedy pri stole hrali všetci tú hru Pravda alebo odvaha, išiel po mne ako po údenom! A ja nerozmýšľam, kto je v tom menej nevinne. Mňa môže človek podraziť iba raz. Nikdy nedávam druhé šance. Pre mňa tí dvaja ľudia neexistujú! Ja som v živote nešla ani po nepriateľkinom chlapovi, mne sa to hnusí, je mi to odporné!“ povedala nám znechutená Nikol, ktorá s obomi defintívne skončila.

