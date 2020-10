Farma je za tebou. Teraz, s odstupom času, keď to sleduješ aj na obrazovke, kto je podľa teba najfalošnejší?

,,Neviem, či by som to nazvala najfalošnejší, skôr by som povedala, že ten, kto naozaj ide strmhlav za víťazstvom a vôbec nikto ho nezaujíma. Ani ľudia, ani to, čo robí. Pre mňa je to určite Heňo... (Henrich Kuľko). Ale takisto aj Noro, ale on aspoň nepotápa ľudí. A čo sa týka intríg poza chrbát, určite Adam a Rebeka sú typy kam vietor, tam plášť.“



Dosť nepekne sa na tvoju adresu vyjadrovala aj Beáta...

,,Jasné, zachytila som jej vyjadrenia na moju adresu. Ja si myslím, že tam bol najväčší problém, že som s nimi nemala absolútne žiadny kontakt. Ako bolo vidieť aj na obrazovkách, ja som sa od nich dištancovala a okrem toho, že ich vyhodím, som na nich nič viac nepovedala. A ani raz som sa nezachovala tak, že som niečo viac. Výzor niekoho je to posledné, čo by som riešila, pretože viacerí sme tam vyzerali ako hnoj (smiech).“

Nikol vošla do arény ako boh hromu. Zdroj: tv markíza





Najväčší podraz však paradoxne prišiel od dvoch tvojich najbližších osôb.

,,Ja som neprišla na Farmu hľadať si kamarátstvo ani vzťah. Pravda je taká, že od prvej chvíle mi Rebeka nesedela. Ešte počas toho, ako sme boli pred šou v karanténe, som si sadla s Monikou, ktorej som povedala, že Rebeka bude prvá, po ktorej pôjdem, aby išla von. Ja mám odhad na ľudí. Potom sa mi však zdôverila, že v mladosti zažila niečo hrozné, partner ju bil a mne tak pripomenula moju minulosť. Preto som Rebeku v šou začala chrániť a boli sme si blízke. A naozaj ma zamrzelo potom počúvať, keď som vypadla, že všetky intrigy som robila ja. Bolo dosť jasné, kto tam robí intrigy.“





A čo Henrich?

,,Čo sa týka Heňa... Vyjadrenie, že si nás pomýlil, bolo skutočne trápne, pretože on ma už pred Farmou sledoval na Instagrame. On veľmi dobre vedel, kto som! Jemu dokonca aj bývalý farmár Rado Dulin poradil, aby sa držal pri silných ženách a ja si dovolím tvrdiť, že som bola jedna z tých najsilnejších, čo tam boli. A už keď sa v karanténe pred šou dozvedel, že na Farmu idem aj ja, vyhlásil, že po mne pôjde! Ja nerozmýšľam, kto je v tom menej nevinne. Mňa môže človek podraziť iba raz. Nikdy nedávam druhé šance. Pre mňa tí dvaja ľudia neexistujú! Ja som v živote nešla ani po nepriateľkinom chlapovi, mne sa to hnusí, je mi to odporné! Nechcem mať s nimi už nič spoločné!“

