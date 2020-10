Do dnešného Telerána zavítal bývalý farmár Michal Gajdošech. Moderátori Kvetka Horváthová a Tomáš Juríček sa s ním rozprávali vonku, pri koňovi, ktorého mali tiež v rannej šou. No odrazu došlo k dráme!

Pokojný rozhovor s bývalým farmárom sa odrazu zmenil na drámu ako z filmu. Kôň, ktorý po celý čas stál vedľa moderátorov, sa odrazu splašil a z ničoho nič kopol moderátorku Kvetku. Kameraman v šoku zhodil kameru, diváci videli iba záber na zem, počuli paniku a vystrašené otázky. ,,Prebohaaaaaa, si v poriadku???" zakričal bývalý farmár a odskočil nabok. ,,Fuuuuha, som no..." hapkala šokovaná Kvetka. ,,Jeeej chlapci moji zlatí, aj takéto veci sa stávajú," pokračovala vystrašená Horváthová. ,,Si v poriadku?" dookola sa jej pýtal Gajdošech. ,,Ja som v poriadku, ale som sa zľakla, ale koník sa asi zľakol viac. Ja by som sa asi postavila ďalej od toho koňa. Som stále roztrasená," reagovala ďalej Kvetka, ktorú kôň kopol. ,,Zatiaľ to vyzerá v poriadku, hoci stále si necítim jeden členok, ale veď uvidíme...," dodala a ihneď ju zobrali do štúdia na ošetrenie. V rozhovore tak ďalej pokračoval iba Juríček. Je možné, že kôň sa splašil práve pre výrazne ružový kabát, ktorý blondínka mala na sebe.

Kvetku Horváthovú v živom vysielaní kopol splašený kôň. Záber vznikol ešte pred tým, než došlo k hrozivej situácii. Zdroj: tv markíza