Štvrtým hosťom živého prenosu očkovacej lotérie bol sólista baletu SND Andrej Szabo. Ten z veľkého osudia vyžreboval Dominiku z obce Klin. Keď však vytočili jej číslo, nastala poriadna dráma. Dominika mala obsadené. ,,Ajajajaj. To je tón, ktorý sme nechceli počuť," reagovali moderátori Vera Wisterová a Marcel Forgáč. ,,Uvidíme, čo sa bude diať. Vyzerá to tak, že ešte jeden pokus. Skúsime volať znova. Podľa štatútu ešte raz môžeme skúsiť volať a akonáhle tam bude obsadzovací tón, tak asi to bude tak, že zakončíme večer dvoma stovkami tisíc," pokračoval Marcel. Opäť sa však ozval obsadzovací tón.

Očkovacia lotéria opäť ZDVIHLA ľuďom TLAK: PODVOD v priamom prenose! Odkazujú diváci

,,Vyzerá to tak, že má mód nerušiť. Čakáme, či bude eše jeden pokus alebo to odpískame," zamýšľal sa Forgáč a pokračoval. ,,Rozhodnutie padlo v tejto chvíli. Ideme volať do tretice." A konečne sa ozval vyzváňací tón. ,,Dominika, s kým ste doteraz telefonovali?" okamžite sa jej opýtal Marcel. Dominika však odpovedala, že s nikým. ,,No mali sme obsadzovací tón," opravil ju Marcel a Dominika odrazu povedala, ako to bolo. ,,Noooo babka mi volala," priznala nesmelo. ,,Aha... nooooo! Neklam do telky sa hovorí!" vykríkol Marcel a Dominika sa okamžite ospravedlnila.

Dominiku vyžreboval sólista baletu SND Andrej Szabo. Zdroj: RTVS

,,Prepáčte, babka mi volala," reagovala ešte raz Dominika, ktorá následne povedala správne heslo a vyhrala 101-tisíc eur. ,,To bolo doslova vydreté víťazstvo," smial sa Marcel. Dominika výskala od radosti. ,,Nikdy by som tomu neverila! Ježiš to je šťastie, ďakujem!" plakala od dojatia výherkyňa a Marcel iba dodal: ,,Dominika, viete čo ešte urobte? V archíve si pozrite, ako prebiehal telefonát vám, dobre? Pretože toto nie je prvý pokus, aby bolo jasné!" Dojatá diváčka však dodala, že ďakuje aj za to.

