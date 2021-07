Roman Juraško

Vrelo odporúčam Liptov. Ale v tomto prípade nie miesta, ktoré sú vychytané a, samozrejme, z toho dôvodu plné ľudí. Kto má rád hory, tak si na Liptove príde na svoje. Keďže som tam vyrastal, tak si pamätám časy, keď turistov bývalo podstatne menej. Ale aj dnes sa dajú nájsť miesta, kde si budete môcť vychutnať prírodu sami so sebou. Preto odporúčam napríklad Jaloveckú dolinu. Navštívil som ju minulý rok v lete na vrchole turistickej sezóny a stretol som v nej 3 ľudí, nie je to len obrazne povedané, že ich bolo málo, oni boli naozaj len traja a aj to na začiatku doliny. No a keď hovorím o jednej doline, tak mám na mysli vlastne doliny štyri. Lebo v istom bode sa Jalovecká mení na Bobroveckú a Parichvost a aj z neho sa po pár stovkách metrov oddeľuje Hlboká dolina. Ja som prešiel cez Parichvost na Baníkov a odtiaľ dole do Žiarskej doliny. A to bol práve stret 2 svetov, pretože Žiarska dolina, ktorú veľmi ľúbim, lebo hlavne jej horná časť je krásna a ako dieťa som v nej býval v zime minimálne raz za týždeň, bola plná ľudí. Čiže odporúčam Liptov, ale ak si chcete vychutnať jeho prírodu a nepretĺkať sa davmi ľudí, vyberajte si menej známe miesta, jedným z nich je napríklad Jalovecká dolina.

Roman Juraško nedá dopustiť na Liptov. Zdroj: Instagram

Lenka Šoóšová

Slovenska nikdy nie je dosť. Myslím, že my Slováci máme stále čo objavovať na našom krásnom Slovensku. Pandémia mi ukázala rôzne zákutia aj v mojom rodnom meste, o ktorých som ani netušila... zároveň sme s rodinou našli pre nás oázu pokoja v Čiernom Balogu na Urbanových sestrách. Okrem krásnej prírody, ktorá doslovne vyráža dych, môžte navštíviť napríklad neďaleký Telgárt a pozrieť si krásnu ikonickú železničnú stavbu Chmárošský viadukt alebo urobiť si túru po Národnom parku Muránska planina, prípadne navštíviť známe a jediné syslovisko 🦫 alebo priamo v obci Čierny Balog nasadnúť na povestnú Čiernohorskú železničku a pokochať sa krajinou priamo z otvorených vozňov vláčika. Boli sme tam uz trikrát vždy na jar a v lete. Možno ešte skúsime zimu. Veľakrát sme sa pristihli, že nám stačí ísť pred chatu a kochať sa kopcom, ktorý sa týči pred chatou. Však dobre vieme, že zelená upokojuje, nie? Ak by som mala odporučiť, tak sú to milované Chaty Urbanove sestry, ale netreba sa báť spoznávať Slovensko. Veď je tu tak krásne.

